Objavljena zbirka priča Josipa Novakovića

Zbirku priča američkoga književnika podrijetlom iz Hrvatske, koju je s engleskoga na hrvatski jezik preveo Saša Drach, objavila je Matica hrvatska

Zbirku priča američkoga književnika podrijetlom iz Hrvatske Josipa Novakovića ‘Truplo puno meda’, koju je s engleskoga na hrvatski jezik preveo Saša Drach, objavila je Matica hrvatska https://www.matica.hr/.

Nakladnik na koricama knjige navodi recenziju Publishers Weeklyja (PW) u kojoj stoji kako zbirka priča “Truplo puno meda” donosi melankoličnu, snažnu i duboku prozu jednog od najboljih pisaca našega naraštaja.

Ljepota i brutalnost, sreća i besmisao, stvarno i nadrealno, naglašava PW, paradoksi su na kojima počivaju Novakovićeve priče, a njihovi likovi naizgled su obični ljudi koji u otuđenom svijetu, od američke provincije do ratne Hrvatske, pokušavaju pronaći tračak ljepote.

Novakovićev stil, ocjenjuje, izbrušen je do perfekcije, a imaginacija mu je bogata, no i kada govori o potresnim temama, poput rata, obitelji, ljubavi i izdaje, vješto izbjegava patetiku ispisujući u isti mah tužne i duhovite, zaigrane i gorke sličice života.

“Svaka priča u Novakovićevoj zbirci započinje izravnom početnom situacijom, no opet je njegova proza toliko skladna i inteligentna, bez ijedne suvišne rečenice ili opisa, tako da je uvijek domišljato zaokružena, napominje PW i dodaje kako je “Truplo puno meda” nezaboravna, znalačka zbirka.

U ocjeni Los Angeles Review of Books, kojeg nakladnik također navodi, stoji kako se u ovim pričama vidi nastavak Novakovićeva interesa za teme progonstva i izmještenosti, za apsurde rata i prikaz svijeta lišena logike u kojemu se ipak nazire nekakav red.

Uz to pokazuju one piščevu dovitljivost, talent za neobjašnjivo, kao i temeljnu empatiju sa svim živim bićima, tvrdi Los Angeles Review of Books.

Los Angeles Times smatra kako zbirka priča “Truplo puno meda” sadržava neke od Novakovićevih najmračnijih priča, ali istovremeno i priča punih nade dpk Kirkus Reviews tvrdi kako Novakovićeve priče uspijevaju u dojmljivu pothvatu spajanja grubog realizma s primjesama nadrealizma, iz čega nastaje štivo koje se ne ispušta lako iz ruku.

U knjizi “Truplo puno meda” (213 str.) objavljeno je 16 priča – Truplo puno meda, Na autoputu, Obsession, Vuna, Laži, Protulaži, Vrhunsko iskustvo, Kad mi se dlaka nakostriješila, Dobrotvorne olakšice, Okus mora, Fritz: bajka o ovčaru, Varijacija na temu iz Boccaccia, Stari dug, Jastreb Jabo, Duše Clevelanda i KOnačna biografija jedne YU-mačke.

Josip Novaković rođen je u Daruvaru 1956. Sveučilišni je profesor na sveučilištima u SAD-u, Izraelu i Kanadi. Autor je desetak knjiga (romani, kratke proze, eseji, priručnici o umijeću pisanja) prevedenih na dvadesetak jezika. Dobitnik je brojnih prestižnih američkih nagrada za književnost. Bio je i finalist Međunarodne nagrade Man Booker za 2013. godinu. (Hina)