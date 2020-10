Objavljena knjiga Hrvati Bosne i Hercegovine

Knjigu komunikologa Mateja Škarice ‘Hrvati Bosne i Hercegovine – naslijeđe i izazovi budućnosti (o kulturi, povijesti, identitetu i baštini jednoga naroda)’ objavio je zagrebački nakladnik Alfa, a recenzenti su joj Božo Skoko i Ante Marić

Knjigu komunikologa Mateja Škarice ‘Hrvati Bosne i Hercegovine – naslijeđe i izazovi budućnosti (o kulturi, povijesti, identitetu i baštini jednoga naroda)’ objavio je zagrebački nakladnik Alfa https://www.alfa.hr/.

Recenzent knjige Božo Skoko ističe kako se autor bavi identitetom BiH, s posebnim naglaskom na položaj i identitet Hrvata u toj državi tijekom povijesti i sadašnjosti te s izgledima za budućnost. Škarica se usredotočio na pitanja izgradnje i očuvanja identiteta hrvatske zajednice u toj složenoj državi, kako tijekom stoljeća, tako i u suvremenim političkim izazovima.

Recenzent Ante Marić navodi kako knjiga želi odgovoriti na mnoga teška pitanja te pridonijeti opstanku Hrvata na području BiH. Također želi odgovoriti i na aktualna pitanja poput nacionalnoga identiteta, očuvanja kulturno-povijesne baštine i života hrvatskoga naroda danas, dodaje. Na svojoj su povijesnoj zemlji Hrvati svedeni do najmanjega konstitutivnog naroda, no ipak su se do danas uspjeli očuvati kroz turbulentna povijesna vremena, ističe recenzent Marić.

Knjiga “Hrvati Bosne i Hercegovine – naslijeđe i izazovi budućnosti (o kulturi, povijesti, identitetu i baštini jednoga naroda)” (350 str.) podijeljena je na šest poglavlja – Međunarodni misterij zvan BiH – povijesna i društveno-politička uloga Hrvata u stabilizaciji zemlje, BiH – kratka povijest jednog međunarodnog neuspjeha, Pregled društveno-političkih i kulturnih prilika srednjovjekovne BiH, Postupna gradnja odlika identiteta u ključnom razdoblju srednjovjekovlja, Identitet bh. društva i različiti usporedni modeli.

Na kraju knjige su objavljeni popis uporabljene literature te kazalo osobnih imena.

Matej Škarica rođen je 1981. u Mostaru. Na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u Mostaru 2005. završava studij novinarstva, a 2006. na Filozofskom fakultetu mostarskog Sveučilišta upisuje poslijediplomski studij pod nazivom Jezici i kulture u kontaktu, smjer novinarstvo. Autor je više knjiga, među kojima i knjige “Propaganda kroz europsku povijest”. (Hina)