O spoju novih tehnologija i „klasičnog“ predavanja

Jasna Novak Milić je lingvistkinja, znanstvenica i predavačica. Trenutačno je direktorica Hrvatskih studija na Odjelu za medije, komunikaciju, kreativne umjetnosti, jezik i književnost Sveučilišta Macquarie u Sydneyu, Australiji. O svojoj profesionalnoj avanturi s digitalnim tehnologijama dala je poticajan i informativan intervju portalu svog Sveučilišta.

Novak Milić trenutačno predaje hrvatski u šest skupina. Hrvatski se inače na Sveučilištu Macquarie može učiti na različitim razinama. Pri tome skupine obuhvaćaju osobe različitih interesa, dobi i podrijetla. Hrvatski uče tako osobe hrvatskog podrijetla, studenti zainteresirani za slavenske jezike pa i poslovni ljudi. Jedan učenik Jasne Novaka Milić ima čak 72 godine.

Posebnost su studija, nasljedni govornici hrvatskog, osobe koje su stekle određeno znanje u okviru svojih obitelji, no slabo poznaju gramatiku i ne umiju pisati na hrvatskom. Druga posebnost je činjenica kako mnogi učenici hrvatskog ne žive u Sydneyu, no ipak ne žele izostati s predavanja. To je uputilo Novak Milić prema kombiniranoj nastavi koja istovremeno uključuje izlaganja u predavaonici i putem streaming video veze.

Prisutnost na nastavi je ključno za učenje stranog jezika. Učiti jezik sam za sebe je izuzetno teško, pa učenici motaju imati iskustvo „učionice“. Hibridna nastava koja spaja online i frontalnu nastavu pogodna je i zbog činjenice kako mnogi polaznici nastave ovu mogu pratiti samo u popodnevnim satima, poslije posla i u različitim vremenskim zonama.

Poseban problem predstavljala je „borba“ s digitalnim tehnologijama prijenosa slike i zvuka. Sadašnja sljubljenost žive nastave i digitalnog prijenosa rezultat su brojnih pokušaja i pogrešaka u procesu oblikovanja hibridne nastave pri čemu tehnologija ne smije biti izvor straha i nesigurnosti. U jednom trenutku izazovi tehnologije doveli su i do toga da se Novak Milić iz nastavnice ponovo pretvorila u učenicu.

Učenje hrvatskog, na određen način, treba biti lokalizirano, prilagođeno sredini u kojoj se uči. Nije isto učiti hrvatski u Hrvatskoj i u Australiji. Isto tako nisu toliko bitne promjene tehnologije koliko promjene u stavu i ponašanju nastavnika.

Cijeli intervju Jasne Novak Milić na engleskom jeziku možete naći na ovoj poveznici.

Izvor: Tehe Macquarie University

Tekst: HMI

Foto: Macquarie University / Croatian Studies Centre