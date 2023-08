Novi prinosi leksikografiji vojvođanskih Hrvata

Potporu izlasku novoga šesnaestoga sveska Leksikona podunavskih Hrvata – Bunjevaca i Šokaca pružili su, uz Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, mjerodavne kulturne i društvene institucije iz Vojvodine…

U nakladi Hrvatskog akademskog društva iz Subotice iz tiska je izašao 16. svezak Leksikona podunavskih Hrvata – Bunjevaca i Šokaca, a koji je ovih dana stigao i do čitatelja u Hrvatskoj. Novi svezak je funkcionalno i lijepo uređen, a obuhvaća završni dio slova M (Malj – Mu) i to od članka o oruđu maljica, do naprave muvolovka. Leksikografska građa novoga sveska je raspoređena na 308 stranica u čijoj su izradi sudjelovala 53 autora, napisavši ukupno 272 priloga, koje prati 8 uputnica i 157 ilustracija. Među suradnicima ovoga sveska Leksikona je i publicistkinja i djelatnica Hrvatske matice iseljenika Vesna Kukavica. Spomenuta brojka natuknica obuhvaća i natuknice objavljene u prilozima na kraju sveska (7 članaka i 1 uputnica), kojima se dopunjuju raniji svesci.

U svesku je obrađen veći broj biografija (ukupno 204) značajnih osoba iz prošlosti i sadašnjosti vojvođanskih Hrvata. Najviše je priloga o znamenitim i uspješnim osobama iz rodova i porodica Mamužić, Marcikić, Marković, Matarić, Matijević, Matković, Merković, Miković, Milanković, Milašin, Milodanović, Mukić i drugih, a među njima su i mnogi plemićki rodovi naših korijena. Svezak sadržava i veći broj toponima (Matarići, Matević, Milkut, Mirgeš, Mironić, Mišićevo, Mlaka, Monoštor, Monoštorlija, Mostonga), kao i jedan broj etnografskih pojmova (maske, mastalundžije, Materice, Mikulaš, mladenci i dr.), glasila (Miroljub, Misečna kronika). Leksikon sadrži i natuknicu o časopisu Matica – čiji je nakladnik Hrvatska matica iseljenika iz Zagreba redovito pratio karijere te kulturne i društvene aktivnosti vojvođanskih Hrvata, uz ravnomjernu zastupljenost etnoloških i filoloških značajki koje krase bogatu baštinu Hrvata koji višestoljetno žive u Srbiji kao pripadnici naše manjinske zajednice. Leksikon uobičajeno donosi i niz opsežnijih makropedijskih priloga, među kojima ovom prigodom zapažamo natuknicu migracije ili pak mirovne konferencije u Parizu…

Uredništvo Leksikona podunavskih Hrvata – Bunjevaca i Šokaca čine Slaven Bačić, Mario Bara, Ladislav Heka, Eduard Hemar, Stevan Mačković i Petar Vuković.

Potporu izlasku ovoga sveska Leksikona pružili su Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Ministarstvo kulture i informiranja Republike Srbije, Pokrajinsko tajništvo za kulturu, javno informiranje i odnose s vjerskim zajednicama, Pokrajinsko tajništvo za obrazovanje, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice te Grad Subotica. Svezak se može kupiti u subotičkoj knjižari Limbus na Korzou ili pribaviti izravno od nakladnika, a elektroničko izdanje u pdf formatu uskoro će se moći preuzeti s internetske stranice Hrvatskog akademskog društva.

Podsjetimo, prethodnih 15 svezaka Leksikona podunavskih Hrvata – Bunjevaca i Šokaca, sadrže 1931 članak – od biografije „Abrašić, Antun” do biografije “Malović, Gojko” – koje prati 1119 ilustracija i 140 uputnica, a građa opseže čak 1707 stranica. Od osobite su važnosti 4. i 9. svezak, u kojima su obrađene brojne bunjevačko-hrvatske organizacije, ustanove, udruge i tiskovine, koje počinju pridjevom bunjevački odnosno hrvatski. Kao što je poznato, rad na Leksikonu podunavskih Hrvata – Bunjevaca i Šokaca odvija se u okviru Hrvatskog akademskog društva u Subotici. Leksikon je fokusiran na prošlost i sadašnjost Hrvata u međurječju Dunava i Tise, od Senandrije (srpski Sentandreja, mađ. Szentendre) na sjeveru, do Novoga Sada na jugu. Od 2004., kada je izašao prvi svezak, pa do danas, objavljeno je 16 svezaka, u kojima je obrađeno prvih 18 slova abecede (A-Mal), te drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje prvoga sveska. Od 12. sveska, na kraju svakog sveska nalaze se i Dopune, u kojima se objavljuju natuknice koje su izostale U izradu Leksikona uključeno više od 150 suradnika različitih struka iz Vojvodine, Mađarske i Hrvatske.

Tekst: Vesna Kukavica; Foto: HAD