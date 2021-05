Novi preddiplomski sveučilišni studij na engleskome jeziku u Splitu

Studij pruža znanja i vještine provođenja psihologijskih istraživanja i temeljna znanja iz znanstvenih disciplina srodnih psihologiji te omogućava orijentaciju studenata unutar različitih psihologijskih disciplina i glavnih teorijskih pristupa. Koncept studija u potpunosti je usklađen sa zahtjevima Europskog kvalifikacijskog standarda za psihologe „EuroPsy“ koju je izradila EFPA (Europska federacija psihologijskih udruženja/European Federation of Psychologists’ Associations). Nastava se izvodi u potpunosti na engleskom jeziku i traje tri godine. Studenti završetkom studija stječu 180 ECTS i zvanje prvostupnik psihologije

Od jeseni kreće novi preddiplomski sveučilišni studij Psihologije na engleskom jeziku na Filozofskom fakultetu u Splitu.

Studij pruža znanja i vještine provođenja psihologijskih istraživanja i temeljna znanja iz znanstvenih disciplina srodnih psihologiji te omogućava orijentaciju studenata unutar različitih psihologijskih disciplina i glavnih teorijskih pristupa. Koncept studija u potpunosti je usklađen sa zahtjevima Europskog kvalifikacijskog standarda za psihologe „EuroPsy“ koju je izradila EFPA (Europska federacija psihologijskih udruženja/European Federation of Psychologists’ Associations).

Nastava se izvodi u potpunosti na engleskom jeziku i traje tri godine. Studenti završetkom studija stječu 180 ECTS i zvanje prvostupnik psihologije.

Godišnja puna školarina iznosi 6000 eura, a upisna kvota za studente koji plaćaju punu školarinu je 34 mjesta. Prijave za upis za mjesta uz plaćanje pune školarine trajat će od 1. svibnja do 23. srpnja 2021. godine.

Osigurana su i dodatna dva mjesta uz punu stipendiju školarine kroz sve tri godine studija (uz uvjet redovitog studiranja). Glavni kriteriji za upis na dva stipendirana mjesta su hrvatsko državljanstvo, završetak srednjoškolskog obrazovanja u RH, slabiji socioekonomski status te izvrsnost u dosadašnjem obrazovanju. Prijave za dva stipendirana mjesta trajat će od 1. lipnja do 23. srpnja 2021. godine.

Nastava će se odvijati na Filozofskom fakultetu u Splitu te u znanstvenim jedinicama pojedinih sastavnica Sveučilišta u Splitu poput Medicinskog fakulteta. U izvedbi programa će sudjelovati i nastavnici s međunarodnih institucija poput Yale University, Santa Fe Institute, Northeastern University iz SAD-a i Université de Poitiers iz Francuske.

Detaljnije informacije o studijskom programu, prijavama i selekcijskom postupku dostupne su na www.st-psychology.eu.

Kontakti:

izv. prof. dr. sc. Darko Hren (dhren@ffst.hr)

v.d. pročelnik Odsjeka za psihologiju

Ivana Pisac Šumić, mag. philol. angl. et ital. (ipsumic@ffst.hr)

tajnica Odsjeka za psihologiju

PSYCHOLOGY – UNDERGRADUATE PROGRAM AT THE UNIVERSITY OF SPLIT, FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES

The Croatian Ministry of Science and Education has approved the new undergraduate study program Psychology. The first generation of students will start their education in October 2021, in the academic year 2021. /2022.

The program lasts three years, the classes are entirely in English and graduates will obtain 180 ECTS and the title University Baccalaureus of Psychology (univ. bacc. psych.). Students will learn about the different psychological disciplines and theoretical orientations, acquire research methodology skills, and obtain a basic knowledge of scientific disciplines that intersect with psychology (e.g., philosophy, anthropology, sociology).

The study program is in full accordance with the requirements of EuroPsy, a European Standard of education and professional training in psychology set by the European Federation of Psychologists’ Associations.

The annual fee is 6000 Euro and the enrolment quota is 34 students. Applications for admissions start on May 1st and close on July 23rd, 2021. Two additional places without fee are reserved for Croatian students of lower socioeconomic status (requirements: Croatian citizenship and high school education obtained in Croatia, excellence in previous education, income per family member lower than 65% of the tax base).

Classes will be held at the University of Split Faculty of Humanities and Social Sciences and other parts of the University such as the School of Medicine. The program will be taught by the Faculty of Humanities and Social Sciences staff and collaborating teachers from other Croatian and international universities such as Yale University, Santa Fe Institute, Northeastern University from USA and Université de Poitiers from France.

For further information please visit www.st-psychology.eu

Contacts:

Darko Hren, PhD, Assist. Prof. (dhren@ffst.hr)

Head of the Department of Psychology

Ivana Pisac Šumić, mag. philol. angl. et ital. (ipsumic@ffst.hr)

Secretary of Department of Psychology

