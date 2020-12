Novi mandat vlč. Ivice Komadine

Vlč. Ivica Komadina službu delegata za hrvatsku pastvu u Njemačkoj obnaša od 1. siječnja 2011. sa sjedištem u Hrvatskome dušobrižničkom uredu u Frankfurtu na Majni. Ovo mu je treći petogodišnji mandat

Stalno vijeće Njemačke biskupske konferencije potvrdilo je na sjednici 23./24. studenoga novi petogodišnji mandat delegatu za hrvatsku pastvu u Njemačkoj vlč. Ivici Komadini, svećeniku Mostarsko-duvanjske biskupije, na prijedlog HBK i BK BiH.

Odluku je u dopisu od 2. prosinca objavio nacionalni direktor za dušobrižništvo katolika drugih materinskih jezika Njemačke biskupske konferencije dr. Lukas Schreiber. Novi petogodišnji delegatski mandat vlč. Komadine počinje 1. siječnja 2021., a završava 31. prosinca 2025.

Vlč. Ivica Komadina službu delegata za hrvatsku pastvu u Njemačkoj obnaša od 1. siječnja 2011. sa sjedištem u Hrvatskome dušobrižničkom uredu u Frankfurtu na Majni. Ovo mu je treći petogodišnji mandat. (IKA)

Vlč. Ivica Komadina službu delegata za hrvatsku pastvu u Njemačkoj, koja obuhvaća 96 župa i misija, obnaša od 1. siječnja 2011. sa sjedištem u Hrvatskome dušobrižničkom uredu u Frankfurtu na Majni. Ovo mu je treći petogodišnji mandat.

Vlč. Ivica Komadina rođen je 23. studenoga 1950. godine u Mostaru, u Bosni i Hercegovini, od majke Anke r. Glibić i oca Dominika. Za svećenika Mostarsko-duvanjske biskupije zaređen je 29. lipnja 1974. godine u Pologu kod Mostara. Pastoralno se usavršavao od 1974. do 1975. u Sarajevu. Njemački jezik je od 1975. do 1976. usavršavao u Njemačkoj, gdje je djelovao je kao župni vikar na njemačkoj župi sv. Marka u Eislingenu/Filsu. Od prosinca 1977. do lipnja 1978. bio je voditelj HKM Göppingen. Od lipnja 1978. do rujna 1989. djelovao je kao voditelj HKM Balingen, a od rujna 1989. do 31. prosinca 2010. vodio je hrvatske katoličke zajednice Reutlingen, Metzingen i Tübingen. Od svibnja 2003. bio je član svećeničkog vijeća u Biskupiji Rottenburg-Stuttgart, a od ožujka 2009. i član upravnog odbora svećeničkog vijeća u istoj Biskupiji.

Podsjetimo, djelovanje hrvatskoga dušobrižništva u Njemačkoj pokazalo se vrlo slojevitim i značajnim za naše ljude u tome dijelu Europe na duhovnome, kulturnome, nakladničkome i socijalnome planu, počevši od pedesetih godina prošloga stoljeća naovamo. Hrvatski dušobrižnički ured u Njemačkoj, uz svoje primarno vjersko poslanje, odigrao je pri tome sinergijsku ulogu među građanima hrvatskih korijena i njihovim domaćinima diljem te zemlje. U Njemačkoj sada živi i radi između 350 000 i 400 000 Hrvata, iako je taj broj zasigurno i veći nakon iseljeničkoga vala koji je još uvijek u tijeku. (VK)