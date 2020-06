Nove hrvatske knjige i prijevodi

Iz tiska je izašla 21. knjiga pjesnika, pastoralnog teologa i novinara Adolfa Polegubića, izdavačka kuća KLIN objavila je na nizozemskom Gavranove “Četiri priče i jedna komedija”, a HKDC objelodanio prvi svezak svoga velikoga istraživačkoga projekta o gradišćanskohrvatskim govorima

Među najnovijim naslovima zagrebačkog nakladnika Tkanica našao se i roman književnika Branimira Miroslava Tomlekina „Martina“, u kojem Osječanin odrastao u Hrtkovcima i Rumi prati povijest jedne obitelji. Tomlekin kroz priču o novosadskoj Hrvatici Martini, njenu suprugu Aronu, pripadniku židovske zajednice, te njihovim kćerima, zetovima i unucima ocrtava turbulentnu povijest multietničkoga vojvođanskog prostora u 20. stoljeću.

Iz tiska je izašla i 21. knjiga pjesnika, pastoralnog teologa i novinara, glavnog urednika Žive zajednice Adolfa Polegubića, člana Društva hrvatskih književnika koji živi i djeluje u Frankfurtu na Majni. Knjiga „Crvena mora“ objavljena je u izdanju Gasa Koncila u Biblioteci Forma viva – knj. 19., a sadrži 60 duhovnih pjesama podijeljenih u četiri tematske cjeline: Ispuni ovaj vrč, Za Gospodnji blagoslov, Zvona u tuđini i Veći i od svemira. Pjesme je izabrao i knjigu uredio dr. Vladimir Lončarević.

HKDC https://www.gradisce.eu/hkdc/ objelodanio je prvi svezak svoga velikoga istraživačkoga projekta o gradišćanskohrvatskim govorima. Publikacija na 448 stranica daje pregled o porijeklu, doseljenju i razvitku Gradišćanskih Hrvata. Osvrće se i na regionalne jezične komponente, ovisno o mjestu doseljenja. Voditeljica projekta bivša je nadzornica za manjinsko školstvo i slavistica Edith Mühlgaszner. Za dokumentaciju seoskih dijalekata istraživači su vodili 390 razgovora u Gradišću, Mađarskoj i Slovačkoj. U publikaciji „Gradišćanskohrvatski govori“ opisani su i književnost i znamenite osobe na vjerskom i kulturnom polju, koje su osnažile jezični razvoj ove narodne grupe.

Spomenicu župe Presvetoga Trojstva u Somboru, autora Stjepana Beretića, Gábora Drobine i Josipa Pekanovića, izdali su Katoličko društvo Ivan Antunović iz Subotice i župa Presvetog Trojstva, na hrvatskom i na mađarskom jeziku, uz potporu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH.

Nakladničku kuću Kroatische Literatuur in Nederland – KLIN pokrenula je Sanja Kregar, Zagrepčanka koja živi u Nizozemskoj i bavi se objavljivanjem knjiga hrvatskih autora na nizozemskome jeziku. Ova izdavačka kuća iz Amsterdama objavila je knjigu Mire Gavrana “Četiri priče i jedna komedija” u prijevodu Sanje Kregar i Emme Kosanović. U KLINU su dosada objavljena i djela Gorana Tribusona, Julijane Matanović, Ratka Cvetnića i niza čitanih suvremenih hrvatskih književnika za djecu i odrasle.

Također, Gavranov „Zaboravljeni sin“ objavljen je nedavno na albanskom jeziku u izdanju izdavačke kuće SHKUPI iz Skopja u Sjevernoj Makedoniji. Prijevod potpisuje Agim Adin, dok je urednik bio Azam Dauti. Roman donosi priču o dvadesetogodišnjem mentalno uskraćenom mladiću koji se nakon godina provedenih u ustanovama u Zagrebu vraća na selo u kome živi njegova obitelj. Pred njim je bolno prilagođavanje sredini, ali i dirljiva ljubavna priča s djevojkom iz susjedstva.

Spomenimo i to kako je nagradu za najbolju knjigu prevedenu na engleski jezik (Best Translated Book Awards) za 2020. godinu osvojio roman „EEG“ Daše Drndić u prijevodu Celije Hawkesworth i izdanju nakladničke kuće New Directions. To je posljednji roman Daše Drndić i njena četvrta knjiga koju je na engleski prevela Celia Hawkesworth, glasovita prevoditeljica koja je u svojoj karijeri prevela gotovo 40 naslova. Njen prijevod romana Belladona Daše Drndić dobio je britansku nagradu Warvick.

