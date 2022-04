Nova knjiga Mire Gavrana

Obrana Jeruzalema poema je u deset pjevanja u kojoj je glavni motiv Jeruzalem – grad koji je, kako je u pogovoru istaknuo doc. dr. sc. Mario Kolar, sveti grad triju glavnih monoteističkih religija, a koji je Miri Gavranu metafora za vrijednosti ljudske i tradicionalne koje stihija suvremenosti i današnjega načina života ruši gotovo bespovratno

Stilus knjiga i urednik Jakov Lovrić donose najnoviji ostvaraj književnika kojeg ne treba posebno predstavljati – preveden na više od 40 jezika, s više od 400 premijera te milijunima gledatelja, ali i čitatelja svih dobnih skupina, Miro Gavran postao je prepoznatljivo ime kako hrvatske, tako i svjetske umjetničke scene. Ovaj dramatičar i prozaik rijetko se javlja u stihovima, a posljednji je to put učinio zbirkom Pjesme. Ovoga puta, Miro Gavran napisao je poemu Obrana Jeruzalema u kojoj do izražaja dolazi njegova autorska vještina, ali i osjećaj za trenutak.

Obrana Jeruzalema poema je u deset pjevanja u kojoj je glavni motiv Jeruzalem – grad koji je, kako je u pogovoru istaknuo doc. dr. sc. Mario Kolar, sveti grad triju glavnih monoteističkih religija, a koji je Miri Gavranu metafora za vrijednosti ljudske i tradicionalne koje stihija suvremenosti i današnjega načina života ruši gotovo bespovratno. Koristeći se parafrazama biblijskih motiva, Jeruzalemom kao središtem, ali i izravnim obraćanjem i imperativima, autor sa svojom čitateljskom publikom uspostavlja dijalog, iako je poema monološki oblikovana. Obraća se on svima, oštro i bez izuzetka, oprimjerujući i objašnjavajući kako to civilizacija srlja u propast i koji su to sve postupci koji nagrizaju ljudskost i temeljne vrijednosti. U desetome pjevanju Miro Gavran ipak daje melem, neku vrst utjehe, ali činjenica jest da je kritika iznesena u prvih devet pjevanja istinita i da se nasušno trebamo vratiti srži i temeljima, kako bi obrana Jeruzalema, obrana ljudskosti i obrana temeljnih vrijednosti bila uspješna i dugoročna. Valja napomenuti da je knjiga obogaćena i ilustracijama koje je izvrsno načinio Hrvoje Marko Peruzović.

Obrana Jeruzalema poema je koja u deset pjevanja objedinjuje civilizaciju i probleme koje suočava, ali da citiramo autora da je i najmanja iskra dovoljna za upaliti plamen najveći pa neka ova poema bude iskra koja će u vama potaknuti promjene u kojima će doći do obrane svega što vrijedi, iako se to možda čini nemoguće, ali nadu i volju ne treba gubiti jer ništa nije uzalud.