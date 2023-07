Nova generacija lidera na ACAP-ovoj konferenciji u Zagrebu

ACAP-ova konferencija „Connecting the Doers: Taking Croatia to the Next Level“, koja se održava u Zagrebu od 6. do 8. srpnja, zrcali poslovnu zrelost novih naraštaja Hrvata izvan Republike Hrvatske, dok iseljenički naraštaj zlatne dobi poput Ivana Hrvoića (86) za svoje patriotske doprinose prima Nagradu za životno djelo Hrvatsko-kanadske gospodarske komore

Konferencija se održava u zagrebačkom hotelu Sheraton. Prvog dana, kako su najavili organizatori, konferencija je posvećena zdravstvenom turizmu koji u Hrvatskoj ima značajan razvojni potencijal. Uz ostale, nastupio je Charles Bogosta iz vodećeg pitsburškog medicinskog centra – UPMC-a i Iskra Reić iz tvrtke AstraZeneca. Raspravljalo se o razvoju zdravstvenog sektora povezanog s tehnologijom i izgradnji strateških partnerstava i međunarodnoj suradnji. U petak i subotu organizatori su program posvetili liderima koji mijenjaju tržište. Nastupit će, uz ostale, Hrvoje Ćosić i Nenad Bakić, investitor i začetnik STEM revolucije. Posljednjeg dana konferencija nastupit će inovativni ekonomisti Vuk Vuković iz tvrtke Oraclum Capital i Krešimir Marušić, ekonomist koji će govoriti o ulaganjima. Program konferencije pregledajte ovdje.

Zanimljivo, od osnivačke skupštine s desetak volontera (2015.), ACAP sada umrežava oko 2300 članova, što ovu Udrugu afirmira u američkoj i globalnoj hrvatskoj zajednici kao lidersku organizaciju 21. stoljeća. Usto, Zaklada ACAP-a uložila je više od 500.000 USD za pomoć žrtvama od potresa u RH. Članstvo je radilo na povijesnom Sporazumu o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između SAD-a i RH. Serija ACAP-ovih webinara za ranu karijeru znanstvenika izvedena je s više od 300 sudionika. Za sve doprinose im iskazujemo veliku zahvalnost.

Tekst: Vesna Kukavica; Fotogalerija: Hina