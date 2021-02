Nominirani kandidati za Večernjakovu domovnicu

U ovogodišnjem 15. po redu Večernjakovu izboru najpopularnijih Hrvata u iseljeništvu u kategorijama sporta, glazbe, glume i spektakla nominirana su 63 kandidata

Unatoč pandemiji koronavirusa, u ovogodišnjem 15. po redu Večernjakovu izboru najpopularnijih Hrvata u iseljeništvu u kategorijama sporta, glazbe, glume i spektakla, nominirana su 63 kandidata, što je nešto manje od prošle godine kada su nominirana 74 kandidata, a nešto više nego 2019. godine kada je nominirano 56 kandidata.

Ovogodišnji popis nominiranih kandidata znatno je povećan u kategoriji glazbe, gdje je nominirano 15 kandidata za Večernjakovu domovnicu, najprestižniju nagradu hrvatskog iseljeništva.

U toj kategoriji ove godine bilo je i najviše nominiranih, ali svi nisu prošli filter nominacija jer žiri naših novinara i stručnjaka po različitim kategorijama nije prihvatio sve predložene nominacije.

Odlučujući za prihvaćanje nominacije je bio uspjeh, ostvarenje ili pothvat koji je bio opisan u prijedlogu za nominacije.

Neke nominacije, poput nominacija za najuspješnije udruge, nisu prihvaćene jer pri provjeri prijedloga nismo našli da se radi o udruzi, a niti je predlagatelj dostavio dokument iz kojeg bi bilo vidljivo da se radi o registriranoj hrvatskoj udruzi u Njemačkoj.

U razmatranje ni ovaj put nisu uzete nominacije koje su pristigle na kopiranim kuponima, iako ih je ove godine bilo znatno manje nego prethodnih godina. Kao i uvijek dosada, predlaganje kandidata za Domovnicu, kao i glasovanje, je jedino moguće na originalnim kuponima iz Večernjeg lista.

Svi dosad pristigli kuponi, kao i kuponi koji će kasnije pristizati na adresu inozemnog izdanja Večernjeg lista, ulaze u bubanj za vrijedne nagrade naših sponzora. I ove godine ćemo iz tjedna u tjedan prebrojavati pristigle glasačke kupone te izostavljati imena onih koji zaostaju u dobivanju glasova.

Za razliku od prethodnih godina, ovaj put neće biti finalne večeri s dodjelom nagrada koju smo bili predvidjeli za subotu, 13. ožujka u Kongresnom centru Kurhaus u Bad Homburgu. Samim time zasad otpada i okupljanje sa gala večerom za posjetitelja.

No, proglašenja pobjednika u ovogodišnjem izboru ćemo obznaniti toga dana. U kojem obliku će biti to proglašenje, zasad još nismo odredili.

Moguće je i virtualno održavanje finalne večeri, ali to najviše ovisi o epidemiološkim mjerama.

Ukoliko dođe do popuštanja mjera ograničenja i nadležne njemačke vlasti odobre održavanje skupova, možda do početka ljeta, odnosno do završetka školske godine, možda uspijemo organizirati dodjelu nagrada za ovu godinu.

Ukoliko ne, onda ćemo sve prolongirati za idući finalni Večernjakov izbor u Bad Homburgu. Datum održavanja, s obzirom da je Večernjakova domovnica odavno uvrštena u službeni program grada Bad Homburga, je već određen za subotu, 12. ožujka 2022. godine.

Donosimo i popis svih nominiranih po kategorijama za ovu godinu.

U kategoriji Najpopularniji sportaš/sportašica nominirani su:

Andrej Kramarić, nogometaš, TSG Hoffenheim

Marin Pongračić, nogometaš, VfL Wolfsburg

Josip Brekalo, VfL Wolfsburg

Luka Modrić, Real Madrid

Ivan Martinović, rukometaš, TSV Hannover-Burgdorf,

Marino Marić, rukometaš, MT Melsungen

Marko Mamić, rukometaš, SC DHfK Leipzig

Ivona Dadić, atletičarka, Union St. Pölten, Austrija,

Leon Tutić, nogometaš, TSV 1860 München, München

Luka Maros, rukometaš, Kadetten Schaffhausen

U kategoriji Najpopularnija amaterska sportska momčad / amater pojedinac nominirani su:

NK Alkar, Basel

Croatia Stuttgart

Kuglački klub Slavonija, Beč

NK Croatia Zürich,

NK Croatia Bonn,

HSK Croatia Singen,

KF Velebit Göteborg iz Švedske

SD Croatia Berlin

NK Dinamo Schaffhausena

U kategoriji Glazbe nominirani su:

Jazz Touch / Andreja Marušić

Barun Stjepan pl.Rukavina von Morgenstern, pjevač, Fulda

Alen Tarabarić, glazbenik, Hamburg

Marija Vidović, sopranistica, Beč

Myriam Kavelj-Fuchs, glazbenica, Ingelheim am Rhein

Ana Batistić, glazbenica, Frankfurt

Frano Bašić, glazbenik, Essen

Leona Anderson, pjevačica, Sonntagberg iz Austrije

Andreja Marušić, glazbenica, Nürnberg

Ljubinko Šipura, pjevač, Traunreut

Ivica Rendulić, glazbenik, Perpignan, Francuska

Saška Domić, glazbenica, Pforzheim

Vesna Pezo, glazbenica, Nürnberg

Josip Čenić, kantautor, Beč

Lucija Spevec, sopranistica, Beč

BasBariTenori, glazbeni sastav, Beč

U kategoriji Gluma nominirani su:

Arijana Antunović, glumica, Berlin

Jaime Krsto (Jaime Ferkic), glumac, Berlin

Marko Lakobrija, glumac, Kleinenbroich

Gordana Bećirović, dramska skupina Putujuća scena, Stuttgart

Alain Blažević, glumac, Wiesbaden

Ivan Robert Sertić, glumac, Bonn

Julijan Himmelbauer, redatelj, Željezno, Austrija

Mišel Matičević, glumac, Berlin

U kategoriji Spektakli/ Showbizz nominirani su:

Ivana Teklić, manekenka, Frankfurt

Marko Luka Pudina, maneken, Bremen

Marko Osmakčić, model, Zürich

Maribel Todt, model, Mülheim an der Ruhr

Ivona Knežević, model, Stuttgart

Marin Berlakovich, tv voditelj, Beč

Mihael Rako, zabavljač, München

Vero Gottschlings, voditeljica, Berlin

Tihomir Frljak i Stanko Badurina, voditeljski par YouTuberi, Stuttgart

Filip Pavlović, zabavljač, Hamburg.

Za Najznačajniji događaj godine nominirani su:

Virtualni koncert „Škrinja našeg blaga“, Adria Duisburg, Duisburg

Hrvatski bal gradišćanskih Hrvata (virtualno), Beč

Pomoć Banovini, hrvatske udruge i pojedinci iz Njemačke.

Za kategoriju Najuspješnije hrvatske udruge nominirani su:

KUD Croatia, Basel

Matica hrvatska za Rursko područje, Essen

HKŠU Vila Croatia, Stuttgart

Matica hrvatska, Beč

Folklorni ansambl Šokadija, Beč

Građanska inicijativa za priznanje hrvatskog jezika, Vorarlberg, Austrija

HKZ Stuttgart, Stuttgart

Deutsch-Kroatische Gesellschaft Croatia, Mannheim.

(Fenix-magazin/MD/Večernji list / Stipe Puđa)