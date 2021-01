Nominacije za Večernjakovu domovnicu 2021.:

Proglašenje pobjednika ovogodišnjeg, 15. po redu izbora Večernjakove domovnice bit će 13. ožujka. S obzirom na epidemiju koronovirusa, jasno je kako glamurozne finalne večeri u prestižnoj dvorani Kongresnog centra Kurhaus u Bad Homburgu neće biti

Subotnjom objavom prvog kupona započelo je ovogodišnje nominiranje kandidata u Večernjakovu izboru najpopularnijih Hrvata u iseljeništvu u kategorijama sporta, glazbe, glume i spektakla. Kupon za nominacije svakodnevno će se objavljivati jedino u inozemnom izdanju Večernjeg lista, i to do 30. siječnja. Do tada trebaju biti poslani kuponi s prijedlozima za nominacije, a nakon toga slijedi objava imena svih nominiranih i započinje glasovanje. Kao i kod nominiranja kandidata, moći će se glasovati jedino na originalnom kuponu koji će svaki dan izlaziti u inozemnom izdanju Večernjeg lista.

Prijedlozi za nominacije kandidata za najprestižniju hrvatsku domovinsku nagradu izvan Hrvatske mogu slati sve iseljeničke udruge, klubovi, zajednice…, ali i pojedinci koji žive izvan granica Hrvatske. Za slanje svake nominacije potrebna je suglasnost onog koga se nominira.

Mogućnost nominiranja ostavljena je svim čitateljima, ali i svima ostalima koji žele istaknuti svoje kandidate u 15. izboru. A taj Večernjakov izbor svake godine privlači pozornost kako čitatelja, tako i velikog broja Hrvata u iseljeništvu te Hrvatskoj i BiH.

Nažalost, ni ovaj put neće biti primanja naknadnih nominacije. Vjerujemo kako je mjesec dana dostatno kako biste svi stigli nominirati one za koje smatrate da su ostvarili vrijedan rezultat za osvajanje najpopularnije i najdugovječnije nagrade u hrvatskom iseljeništvu.

Napominjemo kako se i ovaj put nominacije zaprimaju isključivo na originalnom kuponu iz inozemnog izdanja Večernjeg lista. Nakon što budu predstavljeni u inozemnom izdanju Večernjeg lista, predstavljanje kandidata će, s nekoliko dana zakašnjenja, biti preneseno i na našim partnerskim portalima Hrvata u Njemačkoj, Švicarskoj i Austriji, kao i na onim hrvatskim portalima izvan domovine koji za to pokažu zanimanje.

Proglašenje pobjednika ovogodišnjeg, 15. po redu izbora Večernjakove domovnice bit će u subotu, 13. ožujka. S obzirom na epidemiju koronovirusa, jasno je kako glamurozne finalne večeri u prestižnoj dvorani Kongresnog centra Kurhaus u Bad Homburgu neće biti.

No, proglašenja pobjednika neće izostati. Na koji način i kako će biti organizirana dodjela nagrada znat ćemo tek krajem veljače, kada će biti i više informacija o suzbijanju koronavirusa. (Moja domovina)

Tekst : Stipe Puđa