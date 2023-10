Nagrađena vrsna prevoditeljica s mađarskoga na hrvatski jezik

Nagrada Balassi, koja je Xeniji Detoni dodijeljena 26. rujna 2023. povodom Svjetskog dana prevođenja, predstavlja iznimno veliku čast i priznanje njezinom radu.

Nagrada Balassi, prva mađarska državna nagrada za prevoditelje, utemeljena 2017. godine od strane mađarskog Ministarstva vanjskih poslova i trgovine, dodijeljena je izuzetno talentiranoj književnoj prevoditeljici Xeniji Detoni za njezina izvanredna postignuća u svijetu književnog prevođenja s mađarskog na hrvatski, kao i s hrvatskoga na mađarski. Mlada Mađarica iz Bačke, svoju je profesionalnu karijeru započela u svijetu glazbe, organizirajući i koordinirajući glazbene događaje. Međutim, njezin talent za jezik i književnost brzo je prepoznat, a ona je prešla put od organizatora glazbenih događanja do priznate prevoditeljice. U svijet vrhunskih književnih prevoditelja ulazi, ali i diže ljestvicu visoko prevođenjem djela mađarskog književnika Pétera Esterházya, ali i drugih poput Imrea Kertésza i Pétera Nádasa. Prevođenjem Esterházyjeve proze, dokazala je da uz to što je prevoditeljica, također je i umjetnica i stvarateljica jer bez takvog talenta nije moguće prevesti Esterházyjevu prozu, a da se ne izgubi smisao djela. Njezina preciznost i autentičnost u prevođenju mađarskih književnih djela očaravaju čitatelje i omogućuju im da zadrže istinsko značenje i duh originalnih tekstova. No, ono što je još važnije, Xenia Detoni unosi svoju kreativnost, delikatnost i umjetničku dušu u svaki prijevod. Njezin izuzetan rad nije samo od koristi za književnost, već također pridonosi jačanju kulturnih veza između Hrvatske i Mađarske. Njeni prijevodi pomažu hrvatskim čitateljima da bolje razumiju i cijene najbolja djela mađarske književnosti, pružajući im pristup bogatom naslijeđu te zemlje. Također, Xenia surađuje s jednom od najuglednijih izdavačkih kuća Frakturom. Njezina suradnja s Frakturom otvara vrata mađarskom književnom svijetu i omogućuje autorima iz Mađarske da se bolje predstave hrvatskim čitateljima. Odnosno, ovom suradnjom Xenije Detoni i izdavačke kuće Fraktura potiče se razmjena kulture i književnosti između dviju zemalja.

Nagrada Balassi, koja je Xeniji Detoni dodijeljena 26. rujna 2023. povodom Svjetskog dana prevođenja, predstavlja iznimno veliku čast i priznanje njezinom radu. Ovom nagradom potvrđuje se njezin neizmjerni doprinos i strast prema prevođenju. Povodom ovog značajnog priznanja, u petak 20. listopada održan je poseban književno-umjetnički program na 12. Zagrebačkom prevodilačkom susretu u Institutu Liszt. Time je naglasak stavljen na važnost prevođenja kao mosta između različitih kultura i jezika, a Xenia Detoni ostaje izvanredan primjer kako se umjetnički talent i predanost mogu spojiti kako bi obogatili svjetsku književnost.

Tekst i fotografija: Beáta Siklósi