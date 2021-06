Nagrada Best of Disiplines agenciji Bruketa & Žinić & Grey

Njujorški Art Directors Club nagradio je ovu agenciju četvrti put, što ju čini najnagrađivanijom hrvatskom agencijom na tom natjecanju i jedinom koja je stigla do titule Best of Disciplines

Najdugovječnije međunarodno natjecanje u oglašavanju i dizajnu Art Directors Club New York – prvi put u svojoj stogodišnjoj povijesti dodijelilo je nagradu Best of Disiplines jednoj hrvatskoj agenciji. Bruketa & Žinić & Grey osmislili su projekt za slovensku vinariju čiji je pjenušac – od berbe do ambalaže – proizveden u potpunom mraku. Jubilarno, stoto izdanje Nagrada održat će se u New Yorku 9. lipnja.

– Art Directors Club New York je najstarija strukovna organizacija na svijetu, u njenom žiriju su najvažniji stručnjaci iz industrije iz cijeloga svijeta. Izuzetno je teško dobiti tu konkretnu nagradu, nikad je nitko iz Hrvatske još nije dobio i zato je nama posebno draga, izjavio je za naše Vijesti iz kulture Davor Bruketa, kreativni direktor agencije Bruketa&Žinić&Grey.

Radi se o projektu koji je agencija izradila za slovensku vinariju Radgonske gorice, u kojemu je umjesto reklamne kampanje kreirala novi proizvod pjenušac proizveden u potpunome mraku.

Projekt počiva na istraživanju s University of California koje je dokazalo da izlaganje pjenušavih vina svjetlu kvari njihov okus. Zato su Radgonske gorice, na prijedlog agencije, prilagodile proizvodni proces koji se sada u potpunosti, od berbe do distribucije, odvija u potpunome mraku, uz pomoć naočala za noćni vid.

Boca je pakirana tako da ne propušta svjetlo, a upravo je tu ideju i dizajn pakiranja nagradio žiri u New Yorku.

Kako se napominje, ideja je već naišla na velik odjek – o njoj se izvještavalo diljem svijeta u preko 230 objava u medijima poput The Washington Posta, The Independenta, Forbesa, Der Spiegela, Decantera i Wine China, što je rezultiralo interesom distributera ne samo za ovaj proizvod nego i za ostale proizvode Radgonskih gorica.

– Ovaj je projekt primjer kako se lokalne tvrtke mogu učinkovito obratiti globalnome tržištu. Kreativni potencijal u agencijama može se koristiti za puno više od kreiranje oglasa. Originalni proizvodi i usluge lakše nalaze put do potrošača, istaknuo je Davor Bruketa.

Kao primjer najboljeg oglašavanja proglašen je projekt “Moldy Whopper” za Burger King, rad agencije Ingo iz Stockholma, također članice Grey grupe. (HRT)