Mladi iz Mađarske, Hrvatske i BiH na filmskoj radionici u Orašju

Zahvaljujući filmskom festivalu u Orašju, grad na Savi je sve atraktivniji i privlačniji kako profesionalnim glumcima, tako i mladim zaljubljenicima u filmsku umjetnost, gdje im se pruža prilika naučiti više o procesu stvaranja filma, ali i snimiti svoj autorski amaterski uradak

Nives Antoljak, iz Hrvatske matice iseljenika iz Zagreba, prije četiri godine u suradnji s Centrom za kulturu Orašje, pokrenula je ovaj, mladima atraktivan filmski projekt, koji okuplja polaznike iz BiH, Hrvatske i iseljeništva, s ciljem povezivanja na polju kulture, prvenstveno filma. Sudionici radionice će raditi i učiti od profesionalaca, odnosno akademskog redatelja Ivana Mokrovića iz Zagreba, kojemu je ovo četvrti projekt s mladima u Orašju.

Voditeljica filmske radionice u Orašju, Nives Antoljak ističe kako su njeni dojmovi svake godine sve bolji i bolji, jer se ovdje sve više osjeća kao da je u svom domu. – Imamo sve više prijatelja i polaznika na našoj radionici i smatram da smo napravili veliku stvar što smo to pokrenuli, jer je Orašje pravo mjesto za filmsku radionicu koja okuplja zaljubljenike u film. Svi znamo da je tu negdje u BiH i Hrvatskoj korijen zaljubljenika u film. Mislim da ćemo i ove godine napraviti dobar film. Nadam se da će svi gledatelji uživati u onome što će snimiti i napraviti naši mladi filmaši, naglasila je Antoljak i dodala. – Osnovni cilj ove radionice je povezati mlade ljude iz Hrvatske, BiH i šire, vezano uz kulturu, film i kulturna događanja. Kultura je nešto što spaja ljude, a jedan film može napraviti puno. S druge strane, ona ostavlja neizbrisiv trag, kojeg brojne generacije nakon toga mogu vidjeti. Nadam se da će i ova radionica, kao i svi projekti Hrvatske matice iseljenika ostaviti trag prijateljstva među ljudima, poručila je Nives Antoljak.

Ovo je jedan od najljepših projekata kojeg Centar za kulturu Orašje provodi u suradnji s Hrvatskom maticom iseljenika. Ove godine smo radionicu produžili za još jedan dan i trajat će od 25. do 31. kolovoza. Naše polaznike i vrijednog redatelja čeka veliki posao, jer zaista nije lako okupiti ekipu i osmisliti sve što će raditi kroz ove dane. Ove godine imamo 12 polaznika iz BiH, Hrvatske i Mađarske i nadam se da će im biti lijepo i da će uživati kao i njihovi prethodnici. Radujemo se svakoj novoj radionici i da je dočekamo i slijedeće godine, istaknula je Sanja Pejić, ravnateljica Centra za kulturu Orašje.

Sve četiri godine u Orašju je i akademski redatelj Ivan Mokrović iz Zagreba, koji svoja profesionalna iskustva i stručna znanja sa zadovoljstvom prenosi na mlade. – Već se pomalo osjećam kao doma, jako mi je drago da sam tu i veselim se radu s ovim mladim ljudima. Oni će proći radionicu stvaranja filma od početka do kraja, dakle od ideje, preko pisanja scenarija i snimanja osnova glume pred kamerom, pa do post produkcijskog procesa montaže i tako obuhvatiti cijeli filmski proces u malom. Nadam se da će naučiti nešto novo, što do sada još nisu. Imamo neke ljude ponavljače u najboljem smislu, jer uvijek se nešto bolje može naučiti, steći nova iskustva i neka nova prijateljstva, kazao nam je redatelj Mokrović.

Na pitanje može li se u par dana snimiti kratkometražni kvalitetni film odgovorio je: – Praksa je pokazala da se u par dana može stvoriti kratki film i nadam se da ćemo i ove godine uspjeti, kao i prethodnih. Ove godine nam je čak u planu napraviti hibridnu dokumentarno-igranu formu, ali sve ovisi o interesu polaznika. Kod mladih ima jako puno interesa za film i kroz ove godine znam da su neki odabrali taj put, zahvaljujući barem malo ovoj radionici. Nadam se da će i ova radionica iznjedriti neke nove filmoljupce koji će u sebi otkriti tu strast i kasnije se odlučiti na taj životni put. Najljepši posao na svijetu je stvarati i raditi nešto kreativno, bilo da je pisanje scenarija, gluma pred kamerom, režija ili biti iza kamere. Ja se nadam da ću kod mladih uspjeti probuditi tu strast koju imam u sebi i koju sam imao kad sam bio mlad, s optimizmom je poručio ovaj mladi uspješni redatelj koji je trenutno zaposlen na HRT-u, u dokumentarnom programu.

No, radi i svoje projekte te kao glumac u crtićima, kao režiser u sinkronizacijama u crtanim filmovima i na svojem dugometražnom projektu koji je u pripremi. – Vjerujem da ću u skorije vrijeme biti i autor prvog dugometražnog hrvatskog mjuzikla i nadam se da će taj film jednog dana biti prikazan i ovdje na filmskom festivalu u Orašju. Bila bi mi iznimna čast, s obzirom da sam dugogodišnji štovatelj i suradnik festivala u Orašju i jako bih volio da film doživi premijeru na ovom festivalu koji nosi slavno ime našeg Ive Gregurevića, ustvrdio je Mokrović.

Polaznici radionice

Neda Maretić je Hrvatica koja je živjela i radila kao novinarka i TV voditeljica u Makedoniji. Sada živi u Budimpešti i radi dao dopisnica vezano za Hrvate u Budimpešti. U Orašju je u ulozi novinarke, ali i polaznice filmske radionice, te ističe kako je radionica još jedan način povezivanja Hrvata preko kulture. Po prvi put je u Orašju, ali navodi kako je više od 20 godina polaznica većine projekata HMI i radi kao dopisnica HRT-a, zatim za regionalnu televiziju u Makedoniji i još par medija. – Pokušat ću širom svijeta pronijeti glas o Orašju i ovoj radionici. Ovdje ću biti sudionica radionice kao dio filma i zahvalna sam što su ovi projekti značajni za sve nas, osobito za nas Hrvate koji živimo izvan Hrvatske, zato što je ovo način okupljanja i druženja svih nas. Mediji su jako važni i značajni, zato što prenose sliku, a ako se glas ne prenese preko medija, nitko neće znati što se događa ovdje u Orašju, u Hrvatskoj, Makedoniji… Sve ide preko interneta, ali ako to ne ide putem televizije, novina ili radija onda će malo ljudi znati što se događa, kazala je Neda Maretić.

Vid Džodžo, poučen odličnim iskustvima s prethodne dvije radionice u Orašju i ove je godine stigao iz Bjelovara, još ponešto naučiti iz svijeta filma. – Nisam profesionalni filmaš, ali se nadam u svrhu svoje struke iskoristiti svoje filmsko znanje koje sam skupio iz popularne kulture današnjice i ovih radionica gdje mi je jako dobro, poručio je ovaj simpatični mladić, budući student Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Odsjek arheologija i latinski.

Film ovih mladih autora i glumaca biti će prikazan u sklopu festivala Dani hrvatskog filma u četvrtak, 31. kolovoza.

Preuzeto: Radio Orašje