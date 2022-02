Međunarodni simpozij Slavko Kopač – u potpunosti slobodan

Cilj simpozija je iz današnje perspektive revitalizirati i revalorizirati ulogu Slavka Kopača (Vinkovci, 1913. – Pariz, 1995.) u poslijeratnoj umjetnosti 20. st., kao i reinterpretirati i repozicionirati njegovu ostavštinu u miljeu znanstvenika i zainteresirane javnosti

U okviru izložbenog projekta Kopač, 11. i 12. veljače 2022. u Galeriji Bačva u Meštrovićevom paviljonu http://www.hdlu.hr održava se dvodnevni međunarodni stručni simpozij Slavko Kopač – u potpunosti slobodan čiji je cilj iz današnje perspektive revitalizirati i revalorizirati ulogu Slavka Kopača (Vinkovci, 1913. – Pariz, 1995.) u poslijeratnoj umjetnosti 20. st., kao i reinterpretirati i repozicionirati njegovu ostavštinu u miljeu znanstvenika i zainteresirane javnosti.

U petak, 11. veljače od 17 do 19 sati bit će predstavljena Kopačeva monografija „Ombres et matières – Shadows and Materials“ u izdanju pariškog Gallimarda čiji su autori povjesničari umjetnosti Pauline Goutain (Musée d’Art Roger-Quilliot), Roberta Trapani (Sveučilište Paris Nanterre) i Fabrice Flahutez (Sveučilište Paris Nanterre). Nakon uvodne riječi Tamare Floričić (predsjednice udruge ArtRencontre), Thomasa Schnabela (Attaché culturel u Francuskom institutu) i Tomislava Buntaka (predsjednika HDLU), o monografiji će govoriti autori te povjesničarka umjetnosti Susan Power.

Subotnji program, 12. veljače trajat će od 10 do 15.30 sati. Drugi dan simpozija organiziran je u tri panela na kojima će se raspravljati o Kopačevoj umjetničkoj ostavštini i recepciji danas. Na panelima će sudjelovati stručnjaci iz različitih domena: Biserka Rauter Plančić (povjesničarka umjetnosti i bivša ravnateljica Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti te kustosica Kopačeve retrospektive 1997. u Galeriji Klovićevi dvori), Pauline Goutain, Roberta Trapani i Fabrice Flahutez (autori Kopačeve monografije), Feđa Gavrilović (povjesničar umjetnosti, ravnatelj galerije Forum), Iva Sudec Andreis (viša kustosica, voditeljica zbirke Slavko Kopač u Galeriji Klovićevi dvori), Hrvoje Vulić (ravnatelj Gradskog muzeja Vinkovci), Tamara Floričić (predsjednica udruge ArtRencontre), Željko Marciuš (muzejski savjetnik u Nacionalnom muzeju moderne umjetnosti), Igor Loinjak (povjesničar umjetnosti, predavač na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku), Anita Ruso Brečić (povjesničarka umjetnosti i kustosica izložbe Kopač), Nella Arambasin (povjesničarka umjetnosti, Sveučilište Bourgogne-Franche-Comté), Dražen Švagelj (Kopačev prijatelj i gradonačelnik Vinkovaca od 1994. do 1997.).

Sudjelovanje na dvodnevnom međunarodnom stručnom simpoziju Slavko Kopač – u potpunosti slobodan moguće je uz obaveznu najavu na e-mail izlozba@slavkokopac.com. Za ulazak na simpozij nije potrebno predočiti COVID potvrdu. Maske su obavezne.

Službeni jezik simpozija je hrvatski te će za strane govornike biti osiguran simultani prijevod.(culturenet.hr)