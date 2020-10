Međunarodni likovno-literarni natječaj 2021. Iserlohn – Essen – Zagreb – München – Vukovar

Proglašenje najboljih likovnih radova bit će u Gradskoj galeriji u Iserlohnu do kraja ožujka 2021. godine, a literarnih do kraja travnja 2021. godine. U likovnom dijelu nagrađuju se tri likovna rada od 1. do 4. razreda i od 5. do 8. razreda. U literarnom dijelu nagrađuju se tri literarna rada za svaki razred od 1. do 8. razreda ( iz Njemačke do 12. razreda).

Međunarodni likovno-literarni natječaj Iserlohn – Essen – Zagreb – München – Vukovar 2021. na temu „Ruke su život – oči, misao, utjeha, glazba i priča“, raspisuje se za djecu Hrvata u iseljeništvu i djecu iz Hrvatske u dobi od 1. do 8. razreda osnovne škole ( iz Njemačke do 12. razreda).

Izložba likovnih i literarnih radova hrvatskih učenika iz cijeloga svijeta održat će se u Njemačkoj, Hrvatskoj pod pokroviteljstvom Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske i Hrvatske matice iseljenika, a u suradnji Matice hrvatske za Ruhrsko područje, internetskog portala Hrvatski glas Berlin, Osnovne škole “D. Domjanić” iz Zagreba, Hrvatske nastave Bavarska iz Münchena i URIDSPP „Vukovarski leptirići“ – Udruženje roditelja i djece sa posebnim potrebama iz Vukovara.

Proglašenje najboljih likovnih radova bit će u Gradskoj galeriji u Iserlohnu do kraja ožujka 2021. godine, a literarnih do kraja travnja 2021. godine.

U likovnom dijelu nagrađuju se tri likovna rada od 1. do 4. razreda i od 5. do 8. razreda. U literarnom dijelu nagrađuju se tri literarna rada za svaki razred od 1. do 8. razreda ( iz Njemačke do 12. razreda).

Rok prijave: 15. veljače 2021. godine

Likovne radove treba fotografirati i poslati na e -mail adresu: a.karacic@gmx.de ili na adresu Ankica i Ante Karačić, Stormstr. 3, 58640, Iserlohn, Deutschland. Za dodatne informacije možete se obratiti organizatorima: a.karacic@gmx.de

Literarne radove treba poslati na e-adresu Jadranke Gradac: uprava@matica-hrvatska-ruhrgebiet.de; loebbert-gradac@t-online.de

Opširnije https://hrvatskiglas-berlin.eu/?p=202488