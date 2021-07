Matko Trebotić izlaže u Galeriji Sikirica

Trebotić sada, u 86. godini života i nakon pola stoljeća umjetničkog djelovanja, nepreglednog niza nagrada, priznanja i uspjeha, u njima pronašao inspiraciju i ishodište za svoj novi ciklus, odajući tako ogromnu počast alkarskom gradu

Umjetnik Matko Trebotić izložit će od 31. srpnja do 3. rujna 2021. u Galeriji Sikirica https://www.facebook.com/GalerijaSikirica, u sinjskim Alkarskim dvorima, slikarski ciklus prigodno nazvan „Poklonstvo Sinju“.

Bit će to prvi put da Trebotić samostalno izlaže u viteškom gradu, i to seriju recentnih radova kojima želi izraziti zahvalnost i poštovanje upravo gradu Sinju i puku Cetinske krajine, koji su ostali trajno urezani u njegovu sjećanju kao jedna od najljepših uspomena iz djetinjstva.

Naime, kako ističe koautor izložbe, povjesničar umjetnosti Milan Bešlić, Trebotić ovim ciklusom „širi obzor zavičajnog prostora prema rubnoj točki Mediterana u Dalmatinsku zagoru, u Karakašicu, maleno selo nedaleko Sinja gdje je njegov otac, Frane Trebotić, službovao kao učitelj na Pučkoj školi tri godine, od 1940. do 1943. godine.“ Trebotićev otac tri je ratne godine svakodnevno pješačio gotovo deset kilometara iz Sinja, gdje je stanovao, do Karakašice gdje je službovao. Nije nevažno spomenuti i da je Frane Trebotić u to vrijeme postao i kućni prijatelj obitelji Tripalo, jedne od najvažnijih i najuglednijih sinjskih obitelji.

Koliko su ti faktografski podaci ostali važni u umjetnikovu sjećanju, najbolje svjedoči činjenica da je Trebotić sada, u 86. godini života i nakon pola stoljeća umjetničkog djelovanja, nepreglednog niza nagrada, priznanja i uspjeha, u njima pronašao inspiraciju i ishodište za svoj novi ciklus, odajući tako ogromnu počast alkarskom gradu.

Uz Milana Bešlića, koautor izložbe je i ravnatelj Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti, prethodno dugogodišnji ravnatelj splitske Galerije umjetnina, povjesničar umjetnosti Branko Franceschi, koji također ističe kako „naziv izložbe koju je Trebotić pripremio za sinjsku publiku nije tek puki izraz umjetnikovog sentimenta prema gradu koji je obilježio njegovu osobnu povijest. (…) Trebotić se neprekidnom promjenom stilske paradigme vodi za svojim unutrašnjim dijalogom sa slikarstvom kao neiscrpnom umjetničkom disciplinom. Stoga je Sinj odredio za premijerno predstavljanje svog novog slikarskog opusa i otuda je poklonstvo stvaran izraz ne samo pažnje, nego i uvjerenja da će izabrana sredina umjeti cijeniti povjerenje koje joj umjetnik ukazuje.” (https://www.culturenet.hr/)