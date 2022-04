Literarno natjecanje Hrvatskog štamparskog društva

Hrvatsko štamparsko društvo raspisalo je literarno natjecanje. Cilj je s jedne strani motivirati ljude za pisanje na hrvatskom jeziku a s druge objaviti ove prinose u Kalendaru Gradišće, naravno u dogovoru s autorima

Hrvatsko štamparsko društvo raspisalo je literarno natjecanje pod geslom „O, ti lipi stari časi!“ https://hrvatskenovine.blog/category/literarno-naticanje-2022/. Može se natjecati u bilo kojem literarnom žanru. Cilj je s jedne strani motivirati ljude za pisanje na hrvatskom jeziku a s druge objaviti ove prinose u Kalendaru Gradišće, naravno u dogovoru s autorima.

U uredničkom timu su Nikola Benčić, Ivan Rotter i Ingrid Klemenčić, koja je i glavna urednica Kalendara Gradišće. Pri sastavljanju Kalendara za vrijeme korone Ivan Rotter je imao ideju za projekt koronaliterature, odnosno literaturom one koja je nastala za vrijee pandemije ili je time inspirirana.

Ingridi Klemenčić se ideja svidjela, ali i prilozi koje je publicirala u Kalendaru. Čitatelji su im javili, da im se je to jako svidjelo. Budući ljudi trpe zbog korone i kukaju„O, ti lipi časi, kada ćedu opet dojti“ došla je na ideju za naticanje, objašnjava Klemenčić.

Kategorija književnosti je opća, nužno je samo da su to prinosu u kraćem obliku. To znači da ljudi mogu poslati kratki tekst, pjesmu, anegdotu, dijalog, kratku priču itd. Tema je: O, ti lipi stari časi! / O, ti lipi novi časi! / O, ti lipi stari, o, ti lipi novi časi! To se odnosi na stara vremena, na nova vremena ili na sve zajedno, kako tko namjerava,

Priloge će objaviti, uz dozvolu autora, u idućem Kalendaru i HN blogu. Međutim, planiraju objaviti i tiskanu verziju ili digitalnu, sve ovisi o donatorima i financijskim mogućnostima, kaže Klemenčić. Po tomu će odrediti i nagrade. Svakako će darivati publikacije društva, a moguće i kakvu novčanu nagradu, nastavlja Klemenčić. kazala je Klemenčić.

Podaci:

e-mail: ured@hrvatskenovine.at

adresa: HŠtD, Na hataru / Hotterweg 54, A-7000 Željezno / Eisenstadt

Dodatno je potrebno: ime, prezime, adresa i mobilni telefon. Rok je do kraja lipnja.

(https://volksgruppen.orf.at/) Prijevod: dšš

