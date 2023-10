Lirske reminiscencije hrvatsko-američke spisateljice Ledis Gazić

Birana publika uživala je u poetskim reminiscencijama s obje strane oceana pjesnikinje, kulturne i humanitarne aktivistice s višedesetljetnom adresom u New Jerseyju

U organizaciji Hrvatske matice iseljenika održano je svečano predstavljanje zbirke pjesama hrvatsko-američke pjesnikinje Ledis Gazić naslovljene „Mornar u meni zna“ u Zagrebu 10. listopada 2023. u prepunoj Knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića. Birana publika uživala je u poetskim reminiscencijama zavičajnosti pjesnikinje s višedesetljetnom američkom adresom Ledis Gazić. Nakon nadahnutoga pozdravnog govora voditeljice Knjižnice i čitaonice Bogdana Ogrizovića dr. sc. Jasne Kovačević, u predstavljanju pjesničke zbirke sudjelovale su, pored same autorice Ledis Gazić, Marija Rukljač, Branka Prusina i urednica zbirke Diana Rosandić Živković. Svečanom promocijom, u nazočnosti ljubitelja zavičajnog stiha s obje strane oceana, moderirala je znalački profesorica Ljerka Galic, ističući angažman profesorice i pjesnikinje Ledis Gazić u ključnim kulturnim i humanitarnim pothvatima za očuvanje hrvatskoga identiteta u višekulturnom ozračju New Yorka i njegove okolice – gdje desetljećima živi i radi s obitelji.

Hrvatsko-američka pjesnikinja Ledis Gazić, predsjednica Woman’s Club of Unije (New Jersey, SAD), naša iseljenica ali i povratnica u rodni zavičaj Malog Lošinja, prva stipendistica Hrvatske matice iseljenika – piše o izazovima odlaska u iseljeništvo, o povratku, o esencijalnim pitanjima kamo pripadamo, istaknule su promotorice. Njezini stihovi prerastaju u vječno aktualne teme svakog našeg iseljenika, ocijenila je urednica zbirke Diana Rosandić Živković.

Ledis Gazić iz Malog Lošinja veći dio svog života provela je u Sjedinjenim Američkim Državama. Diplomirala je ruski jezik, opću povijest i pedagogiju te magistrirala na New Jersey City University-ju na katedri za Bilingual / English as a Second Language Education. Radila je kao profesorica u North Bergen High School, predajući godinama povijest pridošlim imigrantima iz Srednje i Južne Amerike. Od 2012. godine je u mirovini i boravi sve duže u obiteljskoj kući na Unijama.

„Vrlo je teško kada čovjeka, koji je kao jedna biljka, presadite iz zemlje u neku lončanicu i odnesete je sasvim daleko. Dakle, Ledis je iščupana, premještena u lončanicu i preseljena. Tada je bila dijete, i nije mogla reći da bi htjela ostati ovdje. Postoje iseljenici koji imaju tu nostalgiju u sebi, a imamo i one koji to nemaju – što je divno, jer idu u neku zemlju, bolje žive, imaju veću plaću, snašli su se i dobro im je. Ali postoji i druga životna težnja u kojoj iseljenicima, koliko god im je dobro, nešto nedostaje i kada odu u mirovinu sve češće se vraćaju onamo gdje su rasli. Ledis nije usamljena u tome, ima jako puno ljudi koji čeznu vratiti se kući – a ona se kući vratila poezijom,“ zaključila je na zagrebačkoj promociji riječka književnica i urednica Gazićkine pjesničke zbirke Diane Rosandić Živković. Nakon promocije uzvanici i studenti dugo su se družili s autoricom u prostorima Knjižnice i čitaonice Bogdana Ogrizovića, smještene u samome središtu Zagreba – koja se smatra suvremenim centrom dobre knjiga u Republici Hrvatskoj.

Tekst: Vesna Kukavica; Foto: Lada Kanajet Šimić