„Kuma“ u Hrvatskoj matici iseljenika

Predstavljen novi roman kanadsko-hrvatske književnice Katarine Pejaković

Novi roman hrvatske autorice s kanadskom adresom Katarine Pejaković naslova „Kuma“ predstavljen je danas, 22. rujna u Hrvatskoj matici iseljenika u Zagrebu. Pozdravnu riječ uputio je dr. sc. Ivan Tepeš, zamjenik ravnatelja Hrvatske matice iseljenika, a o romanu su govorili: recenzentica i ugledna književnica iz Mostara Anita Martinac i autorica romana Katarina Pejaković, dok je programom moderirao hrvatski glumac Robert Kurbaša. Za prigodni glazbeni doprinos pobrinuo se Vokalno instrumentalni sastav „Gavrani“ povratničke obitelji glazbenika iz Australije.

Promociji su uz mnoge ugledne povratnike iz iseljeništva, članove akademske zajednice Zagreba i suradnike na brojnim Matičinim projektima nazočili i Croatiana Orešković iz Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH, Mirjana Ana Marija Piskulić iz Ministarstva kulture i medija i član Upravnog vijeća Hrvatske matice iseljenika Đuro Vidmarović.

Roman je izašao u nakladi Ogranaka Matice hrvatske u Vinkovcima, a pozornost privlači već samom naslovnicom koju je oslikala hrvatsko-kanadska umjetnica iz Burnabya Tilly Milton (r. Kosović). Za razliku od autobiografskog romana „Anđeo“ iste autorice koji je prije dvije godine također bio predstavljen u Hrvatskoj matici iseljenika, roman „Kuma“ donosi priče drugih hrvatskih emigranata koji su u vremenu nakon Drugog svjetskog rata, 50-tih i 60-tih godina prošlog stoljeća morali napustiti svoju domovinu. Istinite priče s izmišljenim imenima govore o progonima i teškoćama koje su ih natjerale da napuste domovinu, te o životnim izazovima i poteškoćama koje su ih dočekale u tuđini.

Autorica Katarina Pejaković koja od svoje šesnaeste godine živi u Kanadi, diplomirala je političke znanosti na University of British Columbia u Vancouveru, i od rane je mladosti vrlo aktivno sudjelovala u životu hrvatske zajednice u Kanadi, posebice kao utemeljiteljica i urednica prvog hrvatskog izvandomovinskog televizijskog programa „Hrvatski putokazi“ u Torontu (1975.-77.) i radijskog programa u Vancouveru (1977-1981). Osobno se 1991. zalagala za podjelu srpskohrvatskog jezika na dva posebna jezika: hrvatski i srpski na Institutu za strane jezike kanadskog Ministarstva vanjskih poslova, gdje je kao certificirana predavačica za komunikacijsku nastavu stranih jezika više od 20 godina predavala odraslim polaznicima predmet „Hrvatski jezik i kultura“. Kao opunomoćena državna prevoditeljica i tumač hrvatskog jezika prevodila je dosjee i izjave svjedoka hrvatskih žrtava rata na kanadskog odjelu Haškog suda.

Postigla je značajni uspjeh i kao pjesnikinja, te je njezina poezija objavljena u brojnim hrvatskim iseljeničkim glasilima. Autorica je zbirki pjesama „Samotni putnici“ i „Sjena u oku“, knjige duhovnog razmišljanja „Deset zapovijedi ljubavi“, autobiografskog romana „Anđeo“ te zbirke kratkih priča „Upucao sam ga“. Brojne su joj pjesme objavljene na engleskom jeziku, a za pjesmu „Emigrants“ objavljenoj u enciklopediji „Down of Silence“ – The National Library of Poetry dobila je nagradu za treće mjesto za najbolju pjesmu podine. Za kratku priču „Paper Angel“ 1993. godine joj je kanadski časopis „Short Story Teller“ dodijelio nagradu za najbolju priču godine.

Ulomak iz romana „Kuma“:

„Postoji nešto što nas vuče kroz zemlje, kontinente i gradove u potrazi za poslom, životom, srećom i više ostavljamo od sebe nego što dobivamo. Ima nešto što nam obećava bolje sutra … i za čim trčimo… uvijek nekoliko koraka iza cilja… dok se udaljenost između nas i cilja svakodnevno povećava.”

Tekst i foto: Snježana Radoš