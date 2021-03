Kroz osobne životne bitke do uspješne karijere

Tanya Unkovich je redovita sudionica mjesečnih virtualnih sastanaka ‘Inicijative uspješnih Hrvatica Australije i Novoga Zelanda’ na kojima uvijek potiče, podupire i savjetuje druge članice Inicijative

Poznata novozelandska poslovna i životna trenerica, radijska voditeljica, motivacijska govornica i spisateljica Tanya Unkovich rođena je na Novom Zelandu u obitelji hrvatskih iseljenika kao najmlađe od četvero djece. Svoju je karijeru započela u korporativnom svijetu, no splet okolnosti i životne nedaće odvele su je na sasvim drugi put -o čemu govori autorici ovog priloga Jasni Milić Novak.

iz Aucklanda na Novom Zelandu uspješna je Hrvatica koja se okušala u raznim poslovima, no trenutačno radi i živi ono što joj je oduvijek bio san – pomagati drugima. Na taj ju je put odvelo vlastito bolno životno iskustvo iz kojeg je izašla jača, samouvjerenija i spremnija okrenuti novi list. Nakon studija ekonomije i rada u nekoliko različitih tvrtki, u kojima je u pojedinim trenucima karijere bila na visokim položajima u poslovnoj hijerarhiji, Tanya je u jednom trenutku odlučila napustiti korporativni svijet i pokrenuti vlastiti posao. Tome je pridodala još nekoliko titula pa je sada savjetnica, životna trenerica, autorica knjiga, motivacijska govornica i još mnogo toga. Na Novom Zelandu smatraju je autoritetom u područjima kojima se bavi, a to su ponajprije prevladavanje i zalječenje nakon osobnoga gubitka te prevladavanje raznih vrsta ovisnosti.

Tanya se iznimno ponosi svojim hrvatskim genima, zahvaljujući kojima je razvila sposobnost da i iz teške situacije izvuče najbolje. Njezin otac Smiljan je iz Račišća na Korčuli, a majka Pavica (r. Samić) iz Opuzena. Oni su 1958. godine s tada trogodišnjim sinom Željanom, a u potrazi za boljim životom, došli u Northland na Novom Zelandu gdje im se kasnije rodilo još troje djece – sinovi Nick i Antony te kći Tanya.

Tanyi je bilo tek osam godina kad je obitelj, koja se bavila poljoprivredom, zadesila prva u nizu tragedija. U požaru koji je izbio na njihovu imanju do temelja im je izgorjela obiteljska kuća. Nakon toga, obitelj se preselila u Auckland. Tanya se prisjeća da je čvrsta vjera pomogla obitelji da se brzo nakon gubitka doma oporavi i krene stvarati ispočetka. U Aucklandu je Smiljan počeo raditi na ribarskim brodovima, a s vremenom se prekvalificirao u majstora za postavljanje i održavanje odvoda te je pokrenuo vlastiti posao. Tanyina majka bila je izvanredna švelja, nadaleko poznata posebno po svojim vjenčanicama i krznenim kaputima.

Kao mlada, Tanya je bila izvrsna u matematici i računovodstvu pa se studij ekonomije na Sveučilištu u Aucklandu nametnuo sam od sebe. Po završetku studija kao revizorica je radila za jednu od osam najvećih novozelandskih računovodstvenih i revizorskih tvrtki. Unatoč karijeri u usponu, Tanya nije uživala u poslu koji je radila i silno je željela vidjeti svijeta, putovati i istraživati. Hrabrosti joj nikad nije nedostajalo te se uvijek vodila za srcem i intuicijom. Napustila je posao u prestižnoj kompaniji i zaposlila se kao domaćica zrakoplova u novozelandskoj zrakoplovnoj kompaniji Air New Zealand. Na tom je poslu, na domaćim i inozemnim letovima, radila tri godine a onda je u istoj tvrtki dobila posao internog i revizora leta. No u njoj je i dalje tinjala želja za pokretanjem vlastita posla. S 28 godina napustila je Air New Zealand i otvorila obrt za računovodstvene usluge. Nedugo zatim ponuđeno joj je da bude jedna od prvih voditelja osposobljavanja za tada u Novom Zelandu novi knjigovodstveni program MYOB. Na tom je poslu ostala duže vrijeme.

Dok se njezina karijera kretala uzlaznom putanjom, Tanya je na osobnom planu sve vrijeme tražila sebe i svoju svrhu. Još sa šesnaest godine suočila se s ozbiljnim egzistencijalnim poteškoćama, što ju je dovelo na put samootkrivanja i cijeljenja, za koji kaže da traje još i danas. U tridesetima se, paralelno uz vođenje vlastite tvrtke, odlučila vratiti studiranju. Na to ju je ponukala još jedna u nizu životnih nedaća – suočavanje s vlastitom neplodnošću. Ako to nisu djeca, smatrala je, moguće da je njezina životna svrha drugdje. Upisala je studij psihoterapije, jer je osjećala snažnu potrebu da pomogne ljudima. Igrom sudbine, još tijekom studija počela je pomagati osobama iz najužeg obiteljskoga i prijateljskoga kruga koji su, sami ili njihovi članovi obitelji, jedan za drugim obolijevali od raka. To ju je dodatno osnažilo i dalo joj poticaj za završetak studija. A onda se i sama našla izravno pogođena istim problemom – od raka su oboljeli i njezini roditelji Smiljan i Pavica te njezin tadašnji suprug Phil, koji je od dana dijagnoze poživio tek pet mjeseci.

Tanya je tako s 40 godina iznenada ostala udovica. Bila je to još jedna od prekretnica u njezinu osobnom razvoju jer se, shrvana suprugovom smrću, po tko zna koji put našla u potrazi za identitetom i svrhom. Snažna, kakvi su uvijek bili i njezini roditelji, ponovo je izgradila svoj život, na osobnom, duhovnom i profesionalnom planu. Diplomi iz psihoterapije dodala je titulu životnog i poslovnog trenera, te je ponudu svoje tvrtke, uz usluge savjetovanje i računovodstva, proširila na mentoriranje pojedinaca i poduzeća u različitim osobnim i poslovnim sferama.

No ni tu nije stala. Želja joj je bila zabilježiti vlastita iskustva, suočavanje sa životnim nedaćama i kako se iz njih izvukla osnažena. O tome je napisala dvije knjige, a treću upravo privodi kraju.

Tanya redovito sudjeluje u radijskim programima u Novom Zelandu i u Sjedinjenim Američkim Državama, odaziva se na pozive da drži predavanja za različitu publiku i na različite teme – od toga kako uspješno voditi tvrtku do toga kako se nositi s gubitkom voljene osobe. Redovita je sudionica mjesečnih virtualnih sastanaka ‘Inicijative uspješnih Hrvatica Australije i Novoga Zelanda’ na kojima uvijek potiče, podupire i savjetuje druge članice Inicijative.

U svojem izlaganju na Prvom samitu uspješnih Hrvatica Australije i Novoga Zelanda održanom u Canberri krajem 2019., Tanya je isticala važnost prilagodljivosti i otpornosti u nošenju sa životnim nedaćama. Za sebe kaže da je upravo te osobine naslijedila od svojih roditelja, koji su se kroz život često susretali s poteškoćama, ali su ih upravo zahvaljujući svojoj prilagodljivosti te čvrstoj vjeri prevladavali. Vjeruje da su otpornost i prilagodljivost karakteristike Hrvata kao naroda i ponosna je na svoje hrvatske korijene.

Ona sama u međuvremenu je ponovo pronašla ljubav i životnog suputnika. Sa suprugom Grantom nedavno je proslavila desetu godišnjicu braka.

Tanya vodi privatnu tvrtku, redovito vodi ili sudjeluje u radijskim emisijama, završava treću knjigu, prva je životna trenerica u Novome Zelandu koja radi po metodi Tonyja Robbinsa, sudjeluje u radu dvaju hrvatskih klubova u Aucklandu te redovito aktivno vježba. Uz sve navedeno skrbi o svojim roditeljima koji trenutačno borave u različitim domovima za starije i nemoćne, što ju rastužuje. U braku su skoro 69 godina i želi da vrijeme koje im je preostalo provedu zajedno. Trenutačno radi na tome da im se to omogući.

Tanyina životna priča zorno ilustrira poznatu uzrečicu ‘što nas ne slomi, to nas ojača’. Vlastite životne tragedije i gubitak supruga pretvorila je u novu životnu stranicu. Nije se mirila s osjećajem izgubljenosti i nemoći, kao ni prije toga s nezadovoljstvom u poslu. Pomažući sebi, željela je pomoći i drugima dijeleći svoje iskustvo. Tanya je postala promjena kakva je željela biti, a njezin autoritet u onome što radi proizlazi upravo iz činjenice da govori (i piše) iz vlastita iskustva.

Tekst: Jasna Milić Novak

Fotografija: Obiteljski album