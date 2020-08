Kotorski lekcionar i pontifikal

Hrvatsko nacionalno vijeće Crne Gore – Tivat i Boka F – Podgorica upravo objavljuju monumentalnu monografiju Lectionarium et Pontificale Catharense 1166 (Lekcionar i Pontifikal Kotorske biskupije iz 1166. godine). Riječ je o najstarijoj knjizi na tlu Crne Gore ikada. Unesena je kroz portal katedrale sv. Tripuna na dan njezina svečanog otvaranja 1166. godine i tu je služila kotorskim biskupima sve do 1876. godine, kad je evakuirana u St. Peterburg. Za nju su znali svi veliki filolozi 19. stoljeća, od Jerneja Kopitara i Vuka St. Karadžića do Franca Miklošiča i Vatroslava Jagića, kao i europska stručna javnost. No, tek su se danas stekli uvjeti da se njeno spomeničko bogatstvo i znanstveni potencijal predstave u punom sjaju s kritičkom aparaturom.

Pisana je latinskom beneventanom. Original je paleografski raščitala, s biblijskim knjigama sravnila i uvodnu studiju napisala češko-crnogorska klasična filologinja, povjesničarka i paleografkinja Lenka Blechová Čelebić, koja je sve ove discipline apsolvirala na Karlovom sveučilištu (osnovan 1348.g.), dakle na jednoj od najpozvanijih adresa na svijetu za ovu vrstu znanosti.

Fototipski blok s komentarima na marginama broji 404 stranice, uvod znanstvenice s kritičkim aparatom 70 stranica (Kotor i Europa u XI. stoljeću), i posebni blok Documenta Catharensia ostatak do 509 stranica na formatu 29×25 cm. Ovo kapitalno izdanje, na koje se praktično čekalo stoljeće i pol, dizajnirao je poznati mađarski dizajner Attila Kapitany.

Originalni manuskript sadrži citate iz ukupno 73 biblijske knjige (Knjiga izlaska, Ezekijel, Poslanica Hebrejima, Psalmi, Zaharija itd.). Znanstvenica je ove citate prepoznala u broju od preko 1.000 (tisuću) te na margini komentirala, skupa s citatima velikih crkvenih otaca Zapadne crkve (Beda Venerabilis, odnosno Prečasni, Anselmo iz Canterburyja, Izidor Seviljski i dr.).

Posebna vrijednost ovog posve kritičkog izdanja su napisi unutar rukopisa uneseni beneventanom, pismom korištenim do 14. stoljeća, pravne, političke i religijske prirode, koje je znanstvenica dešifrirala i kritički editirala na marginama. Korpus Documenta Catharensia donosi mnoge nepoznate pojedinosti ,počevši od 12. stoljeća, u oblasti života i rada Katoličke crkve, te njenih vjernika i naroda Boke kotorske od medievija do novih vremena, i znanstveno je izvanredno značajan.

Monografija je opskrbljena bogatim imenskim i stvarnim registrom na bazi istraživanja u arhivima Vatikana, Berlina, Kotora, Praga itd. Tiskana je u 500 numeriranih primjeraka (Editio numerata), a promocija se planira ovog kolovoza u katedrali sv. Tripuna u Kotoru.

Već na prvoj od 404 stranice Pontifikala Kotorske biskupije iz 1166. godine (na fotografiji) uočava se bliskost Kotora XII. stoljeća s najvišim autoritetima Zapadne crkve (konkretno Bedom Prečasnim, ocem engleske povijesti).

Citati iz Biblije, skriveni u manuskriptu bez oznake, često su palimpsesti – brisani i dopisivani tijekom stoljeća i stoljeća biskupske uporabe. To je poslu znanstvenice činilo kao da traži iglu u plastu sijena. Sad su ovi manuskriptski citati izneseni u tisku na margini (evanđelja, psalmi, poslanice itd.).

Biblijski citati i autoriteti Crkve tiskani su jednom bojom, a komentari i primjedbe autorice drugom (crvena). Ova dosljednost je važeća za svih tisuću citata, odnosno patrističkih i drugih komentara i tumačenja, dočim su primjedbe autorice glede pravne, političke i historijske materije tiskane plavom bojom.

