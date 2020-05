Knjiga u povodu 130. obljetnice smrti Ivana Mažuranića

Knjiga Intimni trenutci donosi osam njegovih pjesama: Mojoj (1838), Napast (1838), Javor i Javor i tamjanika (obje u rukopisu datirane s 4. lipnja 1840.), Peru (1840), Jur višekrati (841), Poslanica ((1841) i Zaručnici (1841). Neke je od njih pjesnik objavio, neke ostadoše u pohrani do izdanja Mažuranićevih pjesama 1895. Osim toga, bit će objavljena i Mažuranićeva pisma zaručnici Aleksandri do njihova vjenčanja

Upravo je objavljena knjiga “Intimni trenutci” u ediciji Mala knjižnica DKH u povodu 130. obljetnice smrti Ivana Mažuranića. Ivan Mažuranić vrlo je dobro poznat kao autor najboljega i najljepšega spjeva hrvatske književnosti Smrt Smail-age Čengića. Osim toga, kao državnik, prvi ban pučanin, svojom odmjerenom pojavom doima se kao čovjek koji se rijetko prepušta kakvu izljevu osjećaja, doima se kao sumoran i ozbiljan čovjek u banskom ornatu, koga zaokupljaju isključivo ozbiljne, velike i sudbonosne teme. No kao mladac i on je pjevao ljubavne pjesme. Istina, napisao je samo osam ljubavnih pjesama, i to u razdoblju dok je osvajao srce svoje odabranice Aleksandre Demeter, negdje od 1838. do ženidbe 28. lipnja 1841.

Intimni Mažuranić čovjek je kojeg znatno slabije ili gotovo nikako ne poznajemo. Njegove ljubavne pjesme, a osobito ljubavna pisma koja je pisao svojoj zaručnici Aleksandri Demeter upućuju na zaključak da je riječ o iznimno osjetljivu i zaljubljenu biću koji u pjesmama – alegorijski – ali u pismima vrlo otvoreno izriče svoje osjećaje i svjedoči o svojoj zaljubljenosti. Zapravo, u nekim pismima umetnute su i neke od tih ljubavnih pjesama, te se ta pisma mogu čitati kao određena objašnjenja vlastitih ljubavnih čežnja i raspoloženja, u neku ruku kao Novi život Franscesca Petrarke.

Knjiga Intimni trenutci donosi osam njegovih pjesama: Mojoj (1838), Napast (1838), Javor i Javor i tamjanika (obje u rukopisu datirane s 4. lipnja 1840.), Peru (1840), Jur višekrati (841), Poslanica ((1841) i Zaručnici (1841). Neke je od njih pjesnik objavio, neke ostadoše u pohrani do izdanja Mažuranićevih pjesama 1895. Osim toga, bit će objavljena i Mažuranićeva pisma zaručnici Aleksandri do njihova vjenčanja. Naime, poslije ženidbe, Mažuranić više nije pisao ljubavne pjesme, dok je u pismima postao suzdržan, bez većih – osim pozdravnih izraza ljubavi – ljubavnih iskaza. Kao da su ljubavne pjesme i pisma u funkciji osvajanja žene, ali i sjajno otkrivaju duh vremena: njegove je ljubavna poezija oslonjena na narodnu baladu, dubrovačku petrarkističku liriku koja je apsolutizirala ljubav prema ženi i na duh moderne osjećajnosti koju je iznjedrio romantizam. U ljubavnim pjesmama Aleksandri zapravo tumači svoju ljubavnu liriku. Prigodom 130. obljetnice Mažuranićeve smrti imamo i intimnoga Mažuranića, kakva nismo poznavali, a kakvim ga otkrivaju ljubavne pjesme, osobito ljubavna pisma. Knjiga je popraćena pogovorom priređivača. (DKH)