Knjiga svuda i svima – online platforma umjesto Interlibera

Na stranicama Zajednice nakladnika i knjižara će biti objedinjene stranice svih izdavača u Hrvatskoj gdje će se preko internetskih dućana prodavati knjige, a sajamska prodaja će biti premještena u sve knjižare diljem Hrvatske

‘Knjiga svima i svuda’ internetska je platforma kojom je Zajednica nakladnika i knjižara odgovorila na otkazivanje Interlibera koji se ove godine neće održati zbog dobro nam poznatih razloga – loše epidemiološke situacije.

No to nije dakako razlog da barem tih nekoliko dana od 10. do 15. studenoga, koliko inače traje Interliber, knjiga i dalje ne bude u fokusu u knjižarama diljem zemlje.

Ljubitelji knjige čekali su omiljeni sajam cijelu godinu, kako bi kupili željene naslove po povoljnijoj cijeni. No, oni ove godine neće biti viđeni jer neće biti Interlibera na kakvog smo navikli. On će svoju alternativnu inačicu pod nazivom ‘Knjiga svima i svuda’ dobiti, naime, online.

– Na stranicama Zajednice nakladnika i knjižara www.znk.hr će biti objedinjene stranice svih izdavača u Hrvatskoj gdje će se preko internetskih dućana prodavati knjige, a sajamska prodaja će biti premještena u sve knjižare diljem Hrvatske, najavljuje Slavko Kozina, predsjednik Zajednice nakladnika i knjižara.

Bit će tu i premijum program gdje će renomirani urednici ugostiti neke od hrvatskih pisaca po svojem izboru, a koji će biti emitiran na Trećem programu HTV-a.

Živi kontakt pisaca i čitatelja ništa ne može zamijeniti. Pisci će se ove godine preseliti na male ekrane, no sajamski popusti na ovaj će način doći u cijelu Hrvatsku, a knjiga tamo gdje joj je i mjesto – u ruke čitatelja.(HRT)