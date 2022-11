Josipu Novakoviću iz Kanade uručena nagrada DHK-a Fra Lucijan Kordić

Nagrada Društva hrvatskih književnika (DHK) koja nosi ime slavnog pjesnika hrvatske moderne u egzilu Fra Lucijana Kordića uručena je 16. studenog u dvorani Društva hrvatskih književnika u Zagrebu američko-hrvatskom književniku s trenutačnom kanadskom adresom Josipu Novakoviću za knjigu priča “Truplo puno meda“, koju je 2021. objavila jedna od najstarijih i najuglednijih nakladničkih kuća u Republici Hrvatskoj – Matica hrvatska u Zagrebu.

Prosudbeno povjerenstvo za Nagradu što nosi ime pjesnika Lucijana Kordića, kako je napomenuo član povjerenstva književnik Đuro Vidmarović, istaknulo je kako su likovi u šesnaest priča ove Novakovićeve knjige naizgled obični ljudi, koji žive u otuđenom svijetu u Hrvatskoj, američkoj pokrajini ili pak negdje drugdje. Novaković piše o događajima lišenima logike, o apsurdnim situacijama koje se odvijaju po hrvatskim selima, na američkim cestama i američkim pokrajinskim gradovima o ljubavima i prijateljstvima, obiteljskim odnosima i odnosima prema životinjama, rekao je književnik Vidmarović. Čitatelj u ovom Novakovićevu djelu nailazi na osobe opsjednute psihoterapijom, prati ljudske tamne strane, prazninu, tugu te otuđenost suvremenoga čovjeka, dodao je Vidmarović. Razvidno je, smatra povjerenstvo, da autora posebno zanimaju migracije, egzil, progonstva, životi razdijeljenih osoba i ljudsko siromaštvo. Usprkos njihovoj gorčini u ovim se Novakovićevim nadahnutim pričama nazire ljubav prema ljudima, rekao je književnik Vidmarović dodavši kako u njima nema optimizma, ali ima nade, vjere u bolju budućnost i ljepotu života.

Priče su sve zanimljive na svoj način, uzbudljive i napete, a izdvojio je posebno prvu priču “Truplo puno meda” po kojoj je zbrka i dobila naziv. U njoj autor Novaković isprepliće realističnu ratnu temu čovjeka koji se tijekom bombardiranja njegova sela bavi uzgojem pčela, napomenuo je dodavši kako je osobito vrijedna i opskurna priča “Vuna”, koja obrađuje složenu temu obiteljskih odnosa. Ocijenjeno je kako je knjiga pisana na vrlo vješt način jer Novaković uspješno spaja nadrealističke i realne situacije te usklađuje dijaloge i opise pa tako čitateljima omogućuje uživanje u nepredvidljivim književnim rješenjima koja ga potiču na razmišljanja.

Nagrada fra Lucijan Kordić dodjeljuje se od 1993. za inovativno poetsko djelo koje umjetnički zrcali tematiku Hrvata izvan Hrvatske i općeljudske napore za univerzalnim vrijednostima slobode kretanja ljudi. Na natječaj su pristigle 22 knjige. Ove godine nagrada je dodijeljena u sklopu 4. Svjetskog festivala hrvatske književnosti, a nagrađenu zbirku priča Josipa Novakovića na hrvatski jezik je preveo Saša Drach.

Pisac Josip Novaković (Josip Novakovich) rođen je 1956. u Daruvaru. Nakon završene gimnazije odlazi u SAD. Književnost i kreativno pisanje predavao je na Penn Stateu, Sveučilištu Cincinnati i Hebrejskom sveučilištu u Jeruzalemu, a trenutno predaje na Sveučilištu Concordia u Montrealu u Kanadi. Piše uglavnom na engleskom jeziku, a prevođen je na dvadesetak jezika. Objavio je desetak knjiga, uključujući roman April Fool’s Day te zbirke kratkih priča: Yolk te Salvation and Other Disasters (izbor iz obje zbirke objavljen je u hrvatskom prijevodu pod naslovom Grimizne usne, Zagreb 2000), Infidelities: Stories of War and Lust (hrvatski prijevod: Požuda, Zagreb 2007), The Heritage of Smoke (hrvatski prijevod: Dimna zavjesa, Zagreb 2016), Tumbleweed i Honey in the Carcase (hrvatski prijevod: Truplo puno meda, Zagreb 2021). Objavio je i tri zbirke eseja te dva priručnika o umijeću pisanja: Writing Fiction Step by Step te Fiction Writer’s Workshop (prevedeno na hrvatski jezik: Radionica pisanja fikcije, Zagreb 2007). Potonja se koristi na mnogim sveučilištima u SAD-u. Dobitnik je nekoliko književnih nagrada: Whiting Writers Award, American Book Award, Ingarm Merrill Award, a prije nekoliko godina bio je finalist književne nagrade Man Booker International. Kao stipendist radio je u Cullman Centru (New York Public Library), a ostvario je i Fulbrightovu stipendiju u Sankt Peterburgu i Guggenheimovu stipendiju.

Izvor: Hina/HMI

Fotografije: Hina