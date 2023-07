Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske je objavio Javni poziv za dodjelu stipendija za internetsko učenje hrvatskoga jezika u akademskoj godini 2023./24.

Stipendija se odnosi na Hrvatski internetski tečaj HiT-1 koji organizira Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska matica iseljenika i Sveučilišni računski centar SRCE.

Rok za dostavu prijava ističe 26. srpnja 2023. godine.

https://hrvatiizvanrh.gov.hr/vijesti/objavljen-javni-poziv-za-dodjelu-stipendija-za-internetsko-ucenje-hrvatskoga-jezika-u-akademskoj-godini-2023-24-6307/6307

Central State Office for Croats Abroad hereby publishes the following PUBLIC CALL for the Award of Scholarships for Online Croatian Language Learning for the academic year 2023/24.

The scholarship refers to the Croatian online course HiT-1, organized by the University of Zagreb, the Croatian Heritage Foundation and the SRCE University Computing Center.

The deadline for the submission of the applications is until July, 26th 2023.

https://hrvatiizvanrh.gov.hr/vijesti/objavljen-javni-poziv-za-dodjelu-stipendija-za-internetsko-ucenje-hrvatskoga-jezika-u-akademskoj-godini-2023-24-6307/6307