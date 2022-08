Javni poziv Hrvatskog etničkog instituta Hrvatima u Sjevernoj Americi

Dragi prijatelji!

Hrvatski etnički institut u Chicagu središnja je institucija Hrvata u Sjevernoj Americi u kojoj se čuva sjećanje na sve ono što je naš narod prolazio i prolazi u Americi i Kanadi. Hrvatski franjevci osnovali su ovaj Institut 1975. godine sa željom da on postane mjesto memorije, molitve, učenja, znanosti i zahvalnosti.

Kroz proteklih nekoliko godina intenzivno smo radili na organizaciji i digitalizaciji građe u našem Hrvatskom etničkom institutu. Tisuće i tisuće stranica materijala sada su obrađeni i elektronski sačuvani. Naša franjevačka izdanja: Danica, Hrvatski katolički glasnik i Hrvatski kalendar dostupni su svim istraživačima naše povijesti.

Također, digitalizirali smo i jako puno VHS kazeta te DVD materijala s različitih prigoda iz života naših hrvatskih zajednica kroz proteklih nekoliko desetljeća. Prikupili smo mnoštvo knjiga, različitih publikacija, dopisa, formalnih i neformalnih pisama, hrvatskih narodnih nošnji, zastava različitih društava iz Amerike i Kanade i mnoštvo drugo sličnog sadržaja. Sve ovo želimo stručno obraditi i sačuvati za naraštaje koji dolaze kao memento onoga kroz što smo kao iseljenički narod prolazili ovdje u tuđini.

Ovim putem vas pozivamo da nam pošaljete materijale koji bi bili vrijedni za naše arhive.

Ako u svojoj privatnoj arhivi imate starije ili novije videosnimke s piknika, proslava, obljetnica, polnoćki, Božića, Uskrsa ili mjesta i događaja na kojima ste se okupljali, a koje biste željeli da se sačuvaju i postanu dio naše povijesti u Hrvatskom etničkom institutu u Chicagu, molimo vas da nam ih dostavite. Isto tako, to ne moraju biti isključivo VHS kazete i profesionalne snimke, mogu to biti i sve one videosnimke koje imate na DVD-ovima ili prijenosnim diskovima. VHS kazete ćemo digitalizirati i vratiti vam, a dobit ćete i DVD kopiju.

Pozivamo hrvatska društva, škole, udruge i organizacije, na osobit način hrvatske župe u Americi i Kanadi da nam dostave svoje publikacije, monografije koje su objavljivane o raznim obljetnicama, tiskane ili multimedijalne materijale – kako bi i vaša priča postala dijelom hrvatske povijesti o kojoj skrbi naš Institut u Chicagu. Na osobit način molimo hrvatske svećenike da nam na kraju godine pošalju svoje župne tjednike (bulletine) koji su svojevrsna kronika života naših zajednica u Sjevernoj Americi.

Ovu poruku možete proslijediti svim svojim prijateljima i poznanicima diljem američkog kontinenta. Sve ovo činimo kako bismo i sljedećim naraštajima ostavili trag onoga što smo zajedno činili i kroz što smo zajedno prolazili. Hvala vam od srca!

Posjetite nas u Chicagu i vidite novi postav izložbe o našoj povijesti i prisutnosti u Sjevernoj Americi!

Hvala vam u ime svih onih koje smo i koje ćemo svojim zajedničkim radom i nastojanjem otrgnuti od zaborava i sigurno pohraniti u riznicu našeg narodnog sjećanja.

Javiti nam se možete putem e-mail adrese hei@dijaspora.hr

fra Antonio Musa, OFM

ravnatelj Hrvatskog etničkog instituta

foto: Croatia.org