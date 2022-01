Izložba Mirka Ilića gostuje u Osijeku

Riječ je o panoramskom prikazu rada istaknutog grafičkog dizajnera Mirka Ilića od plakata, preko novinskih naslovnica i ilustracija do stripova, remiksiranih kao priča o posljednjih 120 godina ljudske povijesti. Ova putujuća izložbatako pruža priliku za nov način sagledavanja starijih Ilićevih ostvarenja iz zagrebačke faze karijere do 1986. i onih nastalih u Sjedinjenim Državama od tada do danas

Putujuća izložba ‘Mirko Ilić: Iz povijesti ljudske gluposti – Dizajnerska povijest svijeta’ otvara se 28. siječnja 2022. u Galeriji Kat Kulturnog centra Osijek.

Riječ je o panoramskom prikazu rada istaknutog grafičkog dizajnera Mirka Ilića od plakata, preko novinskih naslovnica i ilustracija do stripova, remiksiranih kao priča o posljednjih 120 godina ljudske povijesti. Ova putujuća izložba, u kustoskoj koncepciji Marka Goluba, tako pruža priliku za nov način sagledavanja starijih Ilićevih ostvarenja iz zagrebačke faze karijere do 1986. i onih nastalih u Sjedinjenim Državama od tada do danas, uključujući i rijetko izlagane radove, ili one koji su rijetko prikazivani zajedno. Izložba u Osijeku ostaje otvorena do 18. veljače.

Više http://dizajn.hr/blog/mirko-ilic-kulturni-centar-osijek/