Izložba dizajnera Mirka Ilića gostuje u Puli

Putujuća izložba “Mirko Ilić: Iz povijesti ljudske gluposti – dizajnerska povijest svijeta”, prvi put predstavljena u HDD galeriji u rujnu, otvara se u četvrtak, 14. listopada u Galeriji HUiU Hrvatskog udruženja interdisciplinarnih umjetnika u Puli.

Kroz panoramski prikaz Ilićevog rada – od plakata, preko novinskih naslovnica i ilustracija do stripova, izložba donosi priču o posljednjih 120 godina ljudske povijesti, od početka 20. stoljeća do danas.

Kako je najavljeno iz Hrvatskog dizajnerskog društva, na izložbi će se moći kupiti i upravo objavljenu knjigu “Mirko Ilić: Dizajnerska povijest svijeta” koja prati samu izložbu te na 104 stranice teksta i reprodukcija u boji daje kompletan sadržaj izložbe u džepnoj formi

Izložba, kojoj je kustos Marko Golub, sada prvi put gostuje u drugom prostoru nakon zagrebačke premijere, a očekuje se njezino postavljanje i u nizu drugih gradova Hrvatske i regije.

Koncept izložbe i knjige oslanja se na komunikacijsku snagu dizajna i ilustracija Mirka Ilića, njihovu sposobnost da na vizualan način artikuliraju problematiku nekih od najkompleksnijih društvenih i političkih tema našeg i prošlih vremena.

“Kao dizajner, art direktor, i ilustrator za brojne novine i magazine – Polet, Start, Danas, Panorama, Time, New York Times, Wall Street Journal i druge – Ilić je ostavio snažne vizualne komentare na aktualna društvena i politička zbivanja u vremenskom rasponu od početka svoje karijere u drugoj polovici 1970-ih sve do danas”, podsjeća se u najavi izložbe.

Kako se dodaje, takvi radovi, objavljivani u novinama i časopisima, koji evociraju neke od najvažnijih događaja koji su se odvili za vrijeme naših života, čine osnovu ove izložbe, no pažljivijim pregledom cjelokupnog Ilićevog opusa naći ćemo i brojne refleksije o drugim zbivanjima, pojavama i idejama koje sežu i u mnogo dalju prošlost a bile su relevantne kako za trenutak u kojem se Ilić na njih osvrnuo, tako i za naše današnje vrijeme.

Osim novinskih i magazinskih naslovnica i ilustracija izloženi radovi uključuju i niz plakata i stripova te su zapravo “remiks“ odabranih fragmenata Ilićevog rada kao dizajnera, ilustratora i strip autora koji se prožimaju u nekoliko međusobno isprepletenih narativnih linija.

“Na ovoj izložbi kronološki redoslijed je relativan i izmjenjiv, sve teče u više različitih smjerova, svaki izloženi vizual je mogući putokaz za nešto drugo”, dodaje se.

Nije riječ o retrospektivi jer je izložba osmišljena za mali izložbeni prostor, već daje novi način sagledavanja autorovih starijih ostvarenja iz jugoslavenske faze do 1986. i onih nastalih u SAD- u do danas.

Iz HDD-a ističu kako postav izložbe tako konfrontira radove koji su “eksplicitno politički i one koji to na prvi pogled nisu, britka čitanja društvene stvarnosti i tumačenja kompleksnih znanstvenih i filozofskih spoznaja, dramu globalnih konflikata i intimne drame, slike mržnje i zla i slike empatije i ljubavi.” Izložba u Puli ostaje otvorena do 3. studenog. (HINA/EPA)