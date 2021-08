Izložba Dimitrija Popovića u Kotoru

Festival KotorArt organizira otvaranje izložbe Dimitrija Popovića u Galeriji solidarnosti

U četvrtak, 5. 8., festival KotorArt organizira otvaranje izložbe istaknutog umjetnika Dimitrija Popovića pod nazivom „Dimitrije i Dante“ u Galeriji solidarnosti, s početkom u 19h. Izložba je dio serijala Dante 700, u suradnji s Talijanskim kulturnim institutom u Beogradu povodom godišnjice velikog pjesnika.

„Moj ciklus Omaggio a Dante nije nastao kao direktno pretapanje poetskog teksta u likovni izraz. Ilustracija me nikada nije zanimala. Ono što me je privlačilo u Božanstvenoj komediji, preciznije rečeno u Paklu, jest ona unutarnja ekspresija Danteovih poetskih slika. U njenom sam infernalnom funkcionalizmu nalazio inspirativno izvorište za moje kompozicije. Moj Omaggio neka je vrsta likovnih alegorija koje su proizišle iz poetskih slika Pakla….Sve su to slike u kojima postoji onaj unutarnji pokret mračne energije jednog apsurdnog vremena. Stoga se moj ciklus Omaggio a Dante može tumačiti i kao svojevrsni transfer između Danteova srednjovjekovna i našeg novovjeka pakla.“, kazao je umjetnik. (Radio Dux)