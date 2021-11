Izašao 69. broj Hrvatskog narodnog godišnjaka

Urednik Hrvatskog narodnog godišnjaka, najdugovječnijeg Napretkovog glasila koje izlazi još od 1907. godine, je Franjo Bratić. Priredili su ga Ivana Barišić, uz lekturu i korekturu, i Miroslav Landeka a dizajnirali Igor Šutalo i Miroslav Landeka

Godišnjak je glasilo koje zauzima posebno mjesto u Napretkovoj izdavačkoj djelatnosti. U proslovu kojeg je napisao glavni i odgovorni urednika Godišnjaka Franjo Bratić, član Središnje uprave HKD Napredak ističe se, između ostalog kako je Hrvatski narodni godišnjak, najdugovječnije Napretkovo glasilo koje izlazi još od 1907. godine te bilježi sve ono što je bitno za život Društva, a samim time i ono što je bitno u široj društvenoj zajednici. Potporu ovom projektu uz uredništvo bilo je i Povjerenstva za izdavaštvo i medije te cijela Središnja uprava, kao i sudjelovanje u njegovom stvaranju podružnica i drugih Napretkovih udruga.

Društvo je i unatoč covid pandemiji radilo gotovo kao i u “normalno vrijeme”, naravno, prilagođavajući rad epidemiološkoj situaciji i prostoru. Puno sjednica i sastanaka održano je online, a najvažnije je to da Društvo nije stalo s radom i da je najveći broj programa održan. I ovaj godišnjak zadržava formu koja je propisana za ovakvu publicističku vrstu. Godišnjak počinjemo tekstom Pojašnjenja, mons. prof. dr. Franje Topića, a u povodu njegove objavljene knjige “Bosna i Hercegovina naša domovina”. Izuzetno vrijedan tekst koji zavrjeđuje veliku pažnju jer pokazuje stavove profesora Topića o svim važnim društvenim i političkim pitanjima na mnogim ovim etičkim i moralnim zasadama funkcionirao je i sam Napredak pod njegovim vodstvom. Povijesne teme s prostora Hercegovine donosi nam naš stalni suradnik Dragan Vidović. U književnom poglavlju objavljujemo nagrađene priče s međunarodnog natječaja za najbolju kratku priču pod nazivom Marko Martinović – Car u organizaciji Napretkove podružnice iz Viteza. Ovdje predstavljamo i najbolje ili one među najboljima pjesnike u BiH: Milu Stojića, Darka Cvijetića, Miru Petrovića te Velibora Čolića. Tu su i književni tekstovi Dragana Vidovića “Jurine beside 3” te tekstovi Ivice Kesića o selu Vranci i o psovci našoj svagdašnjoj.

Pod naslovom “Uvijek možemo biti bolji” Jasmina Hanjalić predstavlja roman “Cesta i ptica i oblak” Vande Babić, a Miroslav Landeka predstavlja Napretkov zidni kalendar za 2022. godinu. Tema kalendara je majka. Iz istog pera je i tekst o Glavnoj podružnici iz Mostara i njenim aktivnostima pod naslovom “Tjednom kulture protiv pandemije i straha”. Iz podružnice Bugojno Dubravka Vukadin nam piše o mjesnom Napretku i velikom Napretkovom donatoru i čovjeku Anti Grliću Radmanu. U poglavlju “Iz života i rada HKD-a Napredak” donosimo izvješća Središnje uprave i svih njezinih tijela, a iz podružnica i svih drugih naših udruga stižu nam izvješća o njihovom radu. Na stranicama predviđenim za likovnu umjetnost predstavljamo najbolje s likovne kolonije iz Lukavca u organizaciji HKD-a Napredak i s tekstom predsjednice Društva Božane Vilušić. I na kraju je Katolički kalendar za 2022. godinu kojeg je priredio mons. Tomo Knežević te adresar podružnica. Uz glavnog i odgovornog urednika Franju Bratića, Godišnjak su priredili Ivana Barišić, članica Središnje uprave i Miroslav Landeka, dopredsjednik HKD Napredak. Lekturu i korekturu uradila je također Ivana Barišić, dok su za dizajn korica na kojima se nalaze dvije fotografije iz kalendara “Majka” zaslužni Igor Šutalo i Miroslav Landeka. Grafičku pripremu uradilo je društvo Smart iz Tešnja, a tisak je uradila tiskara Suton iz Širokog Brijega.