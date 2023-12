Iseljenici Primorja i njihov izričaj „NA TANKO I DEBELO“

Promocija pjesmarice zlobinskih usmenih pjesama „Zelena mala dumbrava“ autora Radovana Tadeja

Promocija je održana 14. prosinca 2023. u organizaciji „Ustanove Ivan Matetić Ronjgov“ na Viškovu kraj Rijeke, koja je i nakladnik spomenute knjige u kojoj su prikupljene i obrađene narodne pjesme koje su se nekada pjevale u Zlobinu na tradicionalan način „na tanko i debelo“, kako je govorio narod. U knjizi je prikupljeno 25 pjesama uz koje dolazi isto toliko priča o njima i o pjevačima koji su ih pjevali, a pridodano je i 20 ilustrativnih fotografija i 7 melografskih zapisa te CD na kojem se mogu čuti ova izvorna “pivanja“. Od 25 pjesama 6 pjesama je vezano za život Zlobinjara u iseljeništvu u Americi, pa tako autor navodi i poznatu narodnu predaju kako su dva Zlobinjara završila u zatvoru zbog pjevanja ovakvih pjesama jer su američki policajci to smatrali remećenjem javnog reda i mira.

Na promociji Dragica Kolombo „Gezina“ otpjevala je na starinski način narodnu pjesmu Sinoć spazih na zapadu. Ovu pjesmu je ispjevao oko 1900-te godine Zlobinjar Juraj Vukonić „Zabetin“ u američkom zatvoru gdje je čekao deportaciju u rodni Zlobin. Naime, uhvaćen je u ilegalnom pokušaju prelaska kanadsko-američke granice, jedno vrijeme držan u zatvoru, a potom deportiran. Posebno emotivna je pjesma i priča o ljubavi i životnom usudu Zlobinjara Joža Tometića u New Mexicu. Isto tako zabilježeni su zadnji zlobinski svirači na sopilama i mijehu, autohtonim glazbenim instrumentima.

Promociji je također nazočilo dvoje povratnika iz Amerike, a jedan od njih je pjesnik Mario Viscovich.

„Izrazito baladni karakter potvrđuju usmene pjesme o pečalbi i pečalbarima, a u ovoj zbirci za to je primjer pjesma pod naslovom Sinoć spazih na zapadu, i to u dvije inačice. U njoj se izražava nostalgija za rodnim krajem, ljubav prema rodnom, sada dalekom kraju. Naime, Zlobin je bilo mjesto iz kojeg su njegovi stanovnici intenzivno odlazili u pečalbu. Zlobinjari čine značajnu skupinu unutar velikog broja iseljenika iz Hrvatskog primorja s kraja 19. i početka 20. stoljeća. Svi su oni bili seoskog podrijetla i povezani s tradicijskim zajednicama unutar kojih je usmena književnost bila dominantan oblik književne komunikacije. Oblici iskazivanja stvarnosti njihova iseljeničkog života izravno se temelje na usmenoknjiževnim obrascima koji su bili dio te kulture. No, u novim okolnostima ti iskazi poprimaju oblik pučkih književnih tvorevina.“, citat iz recenzije „O začaranoj šumi zlobinske usmene poezije“, izv.prof.dr.sc. Vjekoslava Jurdana.

