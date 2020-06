HTZ-u uručene međunarodne nagrade za promotivni film

Promotivni film Croatia Your Next Filming Destination, osim srebra osvojenog u Berlinu, nedavno je osvojio i dvije zlatne nagrade na prestižnom ričkom festivalu The Telly Awards, dok je na Međunarodnom filmskom festivalu u Rigi osvojio glavnu nagradu žirija

Promotivni film Croatia Your Next Filming Destination snimljen u sklopu suradnje Hrvatske turističke destinacije i producentske kuće Balduči film, u ožujku ove godine osvojio je drugo mjesto u kategoriji „Region International“ na jubilarnom, 20. izdanju uglednog festivala The Golden City Gate.

Riječ je o festivalu koji se održava za vrijeme turističkog sajma ITB u Berlinu, a kako se sajam i svečana dodjela nagrade zbog situacije s korona virusom nisu održali, direktorica Balduči filma Spomenka Saraga 16. lipnja je direktoru Hrvatske turističke zajednice Kristjanu Staničiću uručila nagradu iz Berlina.

Dodajmo kako je promotivni film Croatia Your Next Filming Destination, osim srebra osvojenog u Berlinu, nedavno je osvojio i dvije zlatne nagrade na prestižnom američkom festivalu The Telly Awards, koji se ove godine održao po 41. put, dok je na Međunarodnom filmskom festivalu u Rigi hrvatski film osvojio glavnu nagradu žirija.

