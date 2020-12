Hrvatsko kazalište Pečuh online

Prva online dječja predstava bit će za učenike HOŠIG-a, a „Kuhare”će u iduća dva tjedna moći vidjeti učenici škola u Sambotelu, Serdahelu, Keresturu i Lukovišću

Hrvatsko kazalište Pečuh https://www.pecsihorvatszinhaz.hu/hr do kraja godine prikazat će svoju dječju predstavu „Kuhari” osnovnoškolcima u pojedinim regijama države. Predstava „Kuhari” je projekt koji se zbog pandemije koronavirusa do sada nije mogao fizički izvesti pred publikom. Do početka zimskog odmora Hrvatsko kazalište Pečuh planira 4-5 online izvedbi. Prva takva održat će se za učenike budimpeštanskog HOŠIG-a. Radi se o projektu koji se ostvaruje u suradnji s Hrvatskom samoupravom Budimpešte, uz osobnu podršku predsjednika Stipana Đurića.

Prva online dječja predstava za učenike HOŠIG-a bit će 10. prosinca 2020. s početkom u 11:00. Ostale predstave se tek organiziraju, ali „Kuhare” će u iduća dva tjedna moći vidjeti učenici škola u Sambotelu, Serdahelu, Keresturu i Lukovišću.

Kazalište je nabavilo i omogućilo tehničku podlogu za izvedbe online predstava i raznih priredbi. Kazalište svoj rad nastavlja u siječnju, a predstave se do kraja pandemije mogu gledati putem streaminga.

(Branka Pavić Blažetin / Hrvatski glasnik / MCC Foto: László Tóth)