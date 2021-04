Hrvatsko-američki matematičar dobio poštansku marku

Feller je najpoznatiji je po svojoj monografiji An Introduction to Probability Theory and Its Applications, a treba spomenuti kako otprilike 150 matematičkih pojmova nosi njegovo ime

Hrvatska pošta predstavila je nedavno četiri nove prigodne poštanske marke iz serije „Znameniti Hrvati“, na kojima su prikazani: Ljiljana Molnar Talajić, William Feller, Tonko Maroević i Antun Mihanović.

Autorica izdanja je Sabina Rešić, akademska slikarica i dizajnerica iz Zagreba. Marke su otisnute u nakladi od 50 tisuća primjeraka po motivu, a nominalna vrijednost je 3,30 kuna. Hrvatska pošta izdala je i prigodnu omotnicu prvog dana.

William Feller istaknuti je hrvatsko-američki matematičar rođen 7. srpnja 1906. u Zagrebu u poznatoj ljekarničkoj obitelji Feller. Prve dvije godine studija matematike pohađa na zagrebačkom sveučilištu, a nastavlja ga u Göttingenu gdje vrlo mlad, već 1926., i doktorira kod poznatog matematičara Richarda Couranta. S pojavom nacizma na europskom tlu emigrira 1939. u SAD. Isprva djeluje na sveučilištima Brown i Cornell, a od 1950. je na Sveučilištu Princeton. Za časopis Zentralblatt für Mathematik 1934. Feller piše prikaz znamenite knjige A. N. Kolmogorova Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Jedan je od pokretača i prvih glavnih urednika časopisa Mathematical Reviews 1939. Feller je uvršten i među osnivače teorije vjerojatnosti kao znanstvene discipline. Najpoznatiji je po svojoj monografiji An Introduction to Probability Theory and Its Applications prevedene na ruski, japanski, kineski, španjolski, poljski i mađarski jezik. Treba spomenuti kako otprilike 150 matematičkih pojmova nosi njegovo ime, napisao Darko Žubrinić, prof. dr. (https://www.posta.hr/prigodne-postanske-marke-iz-serije-znameniti-hrvati-0-8861/8861))