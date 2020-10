Hrvatski pjesnik u američkoj haiku antologiji

U antologiji Scotta Masona našli su se i stihovi člana DHK Nikole Đuretića, autora devet zbirki haiku pjesama za koje je dobio i niz međunarodnih nagrada i priznanja

U SAD-u je ovih dana objavljena antologija haiku pjesama naslovljena “Gratitude in the time of COVID-19” i podnaslovljena “The Haiku Hecameron”. Kao što i sam podnaslov daje naslutiti, antologija je nadahnuta Boccacciovim “Dekameronom”. U antologiju je uvršteno stotinu pjesnika iz više od trideset zemalja sa šest kontinenata, probranih među gotovo četiri stotine haiđina iz pedesetak zemalja koji su se bili odazvali pozivu urednika ovoga projekta, poznatog američkog književnika, koji je i sam vrstan haiku pjesnik te dugogodišnji urednik cijenjenog online haiku časopisa The Heron’s Nest. Od hrvatskih haiđina ovaj su put

Izabrani samo stihovi člana DHK Nikole Đuretića http://dhk.hr/clanovi-drustva/detaljnije/nikola-duretic, autora devet zbirki haiku pjesama za koje je dobio i niz međunarodnih nagrada i priznanja. (DHK)