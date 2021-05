Hrvatski naslovi nagrađeni na 16. SEEfestu

U programu online prikazalo se čak jedanaest hrvatskih naslova

Hrvatski filmovi raznih rodova i vrsta nagrađeni su na 16. izdanju Filmskog festivala jugoistočne Europe SEEfest https://seefilmla.org/awards/

koji se, umjesto u Los Angelesu, ove godine održao online, od 28. travnja do 5. svibnja.

Mare Andree Štake osvojila je nagradu za najbolji dugometražni igrani film. Radi se već o drugoj nagradi 16. SEEFesta za ovu švicarsko-hrvatsku koprodukciju: Marija Škaričić, koja nosi naslovnu ulogu, dobila je festivalsku godišnju nagradu za glumu, Legacy Acting Award. Glumica je za istu ulogu prošle godine osvojila i Srce Sarajeva te je za nju bila nagrađena i na Mostar Film Festivalu. Sam film, koji se publici prvi puta predstavio na prestižnom Berlinaleu 2020. godine, nagrađivan je na festivalima diljem svijeta (Filmski festival u Solothurnu, CinEast u Luksemburgu, Al Este u Peruu, Kolumbiji i Argentini…). Hrvatska koproducentica filma je Tena Gojić.

Osim Mare, na 16. SEEfestu nagrađeni su i dugometražni dokumentarni filmovi Nun of Your Business Ivane Marinić Kragić i Ono drugo selo Jadrana Bobana koji dijele nagradu za najbolju fotografiju u dokumentarnoj kategoriji. Nagrada je otišla u ruke Ivani Marinić Kragić (Nun of Your Business) i Srđanu Kovačeviću (Ono drugo selo).

Najboljim kratkometražnim animiranim filmom ovogodišnjeg SEEfesta proglašena je Arka Natka Stipaničeva, a Cockpera Kate Gugić osvojila je posebno priznanje žirija u istoj kategoriji. Popis svih nagrađenih filmova pronađite na poveznici https://seefilmla.org/awards/.

U programu se prikazalo čak jedanaest hrvatskih naslova. (HAVC)