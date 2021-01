Hrvatski naslovi na online filmskom festivalu u Trstu

U raznim sekcijama festivala prikazat će se pet hrvatskih naslova, a u sklopu potprograma industrijskog događaja When East Meets West predstavit će se i tri hrvatska projekta

U raznim sekcijama 32. izdanja Filmskog festivala u Trstu https://www.triestefilmfestival.it/en/festival-sections-2021/, koje se odvija online od 21. do 30. siječnja, prikazat će se pet hrvatskih naslova. Osim toga, u sklopu potprograma industrijskog događaja When East Meets West, predstavit će se i tri hrvatska projekta.

Dugometražni dokumentarni film O jednoj mladosti redatelja Ivana Ramljaka prikazuje se u sklopu natjecateljskog programa dokumentarnog filma 32. Filmskog festivala u Trstu. Gledatelji iz Italije film će moći pogledati online, 24. siječnja. Ramljakov dugometražni prvijenac u prosincu prošle godine osvojio je glavnu nagradu na francuskom Poitiers Film Festivalu, a najboljim regionalnim dokumentarnim filmom proglašen je i na DokuFestu 2020., na kojem je imao svjetsku premijeru.

U istoj sekciji, 25. siječnja prikazuje se i Nulti krajolik Brune Pavića. Film je svoju svjetsku premijeru imao na 24. Međunarodnog festivala dokumentarnog filma u Jihlavi, u studenom 2020. godine.

Oba filma će na virtualnom izdanju festivala u Trstu imati talijansku premijeru.

U natjecateljskom programu kratkometražnog filma prikazuje se animirani film Arka autora Natka Stipanićeva, a njegova online projekcija na rasporedu je 24. siječnja. Višestruko nagrađivana Arka je nakon premijere na prošlogodišnjem zagrebačkom Animafestu obišla niz međunarodnih manifestacija, a između ostalog prikazana je u sklopu natjecateljskog programa prestižnog PÖFF Shorts festivala, koji se odvija paralelno s Black Nights festivalom u Tallinnu.

Hrvatska manjinska koprodukcija, Otac Srdana Golubovića (hrvatski producenti su Lana Matić i Boris T. Matić, Propeler Film) svoju će talijansku premijeru imati u natjecanju dugometražnog igranog filma, a online projekcija zakazana je za 23. siječnja. Otac je premijerno prikazan u programu Panorama prošlogodišnjeg Berlinalea, osvojivši dvije nagrade (nagradu publike i nagradu Ekumenskog žirija), a na Pulskom filmskom festivalu je osvojio nagradu publike s prosječnom ocjenom 5,0. Osim toga, Gorana Bogdana, koji igra glavnu ulogu u filmu, Europska filmska akademija prošle je godine nominirala za Europske filmske nagrade u kategoriji Najboljeg europskog glumca.

Uz to, u sklopu programa Art & Sound, posvećenom radovima koji su “između filma i suvremenog umjetničkog djela”, na Filmskom festivalu u Trstu prikazuje se dugometražni animirano-eksperimentalni film Slučajna raskoš prozirnog vodenog rebusa Dalibora Barića. Film se publici prvi put predstavio u lipnju 2020. godine, u sklopu natjecateljskog programa dugometražnih filmova Međunarodnog festivala animiranog filma u Annecyju, a od tad je osvajao nagrade i priznanja na domaćim (Animafest, Festival mediteranskog filma Split, Supertoon, Tabor Film Festival) i inozemnim festivalima (Anibar).

Ovogodišnje izdanje Filmskog festival u Trstu otvara film redatelja Emira Kusturice Podzemlje (1995.), a nagrada Eastern Star Award 2021 na online ceremoniji otvorenja, 21. siječnja, bit će dodijeljena glavnom protagonistu filma, glumcu Mikiju Manojloviću.

Za vrijeme trajanja Filmskog festivala u Trstu, odvija se i industrijski program When East Meets West 2021. i to od 25. do 29. siječnja. Ovogodišnje izdanje programa odvijat će se online, no, kako ističu organizatori, ono će sačuvati sva obilježja prijašnjih izdanja. U sklopu WEMW-a održat će niz potprograma namijenjenim igranim i dokumentarnim projektima u raznim fazama razvoja, panel-diskusije i jedan-na-jedan sastanci.

U sklopu potprograma Last Stop Trieste, namijenjenom projektima koji su skoro završeni, predstavit će se pet projekata dokumentarnih filmova, od kojih su dva hrvatska.

Riječ je o naslovu Tvornice radnicima redatelja, scenarista i snimatelja Srđana Kovačevića te montažera Damira Čučića, koji nastaje u produkciji kući Fade In (Sabina Krešić, Luka Venturin) te o Muzeju revolucije redatelja, scenarista i snimatelja Srđana Keče i montažerke Hrvoslave Brkušić, kojeg su producirali Vanja Jambrović (Restart, Hrvatska) i Srđan Keča (Uzrok, Srbija), a koproducirali Lukás Kokes i Pavla Janoušková Kubečková (Nutprodukce, Češka).

Projekti koji sudjeluju u programu Last Stop Trieste predstavit će se pred pedeset međunarodnih prodajnih agenata, festivalskih selektora i ostalih filmskih profesionalaca, a osim toga, natječu se i za nagrade HBO Europe, Flow Digital Cinema i First Hand Fund. Popih svih sudionika i više detalja o programu Last Stop Trieste možete pronaći ovdje.

Osim toga, projekt dugometražnog igranog filma redateljice Nine Violić te producentica Vanje Sremac i Zdenke Gold (Spiritus movens), Kućna prašina, sudjeluje u radionici First Cut+ .

Riječ je o novom programu osmišljenom u okviru radionice First Cut Lab koji će 2021. godine promovirati osam dugometražnih filmova u postprodukciji iz zemalja niskog koprodukcijskog kapaciteta s naglaskom na srednjoj i istočnoj Europi. Četverodnevna radionica sudionicima će ponuditi konzultacije s poznatim stručnjacima filmske industrije o temama promidžbe, marketinga, stvaranja najava, pokretanja festivala i prodajnih strategija. (HAVC)