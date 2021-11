Hrvatski kratkometražni filmovi na Animateci u Ljubljani

Animateka je festival usmjeren na najnoviju produkciju kratkometražnog animiranog filma istočne i srednje Europe, a osnovan je 2004. godine

Niz hrvatskih kratkometražnih naslova prikazat će se na 18. izdanju međunarodnog festivala animiranog filma Animateka koji u Ljubljani traje od 29. studenog do 5. prosinca. Osim toga, hrvatski projekti zastupljeni su i u industrijskom dijelu programa, AnimatekaPRO, a domaći filmaši sudjeluju na panel-diskusijama, izložbama te u ostalim popratnim programima festivala.

U glavnom natjecateljskom programu prikazuju se četiri hrvatska naslova i jedna manjinska koprodukcija. Riječ je o kratkometražnim filmovima More misli Hane Tintor, Iris Lucije Bužančić, The Raft Marka Meštrovića, Vidiš li ih ti? Brune Razuma i Elena redateljice Birutė Sodeikaitė (litvansko-francusko-hrvatska koprodukcija; hrvatski producent je Draško Ivezić, Adriatic Animation).

U sklopu programa Mladi talenti Europe prikazuje se film 45” Lucije Oroz, a Panorama donosi 10 naslova: Izlet Ane Horvat, Jaje Ane Despot, Na zdravlje Katrin Novaković, Maskirani osvetnik Lune Strmotić, Među nama Petre Balekić, Plodovi suše Dinka Kumanovića, Sjene Dee Jagić, Soba Laure Martinović, Vukovi Marine Uzelac i film Potegnem crtu, gore će biti nebo. #3 u režiji Davorina Marca i Ivana Ramljaka (slovensko- hrvatska koprodukcija).

Domaći naslovi zastupljeni su i u Studentskoj Panorami u sklopu koje se prikazuje Arbor Inversus Nikoline Žabčić i Nigdar ni bilo Mateje Štefaniščak. Real Boy Irene Jukić Pranjić prikazuje se u sklopu programa Kinotrip’s Best Of The World, a Daniil Ivanoviču, slobodan si Petre Zlonoge dio je programa Herstory.

Program CEE Animation Talents 2021., pak, donosi projekcije filmova Arka Natka Stipaničeva, Cockpera Kate Gugić i Biciklisti Veljka Popovića.

U industrijskom dijelu festivala – AnimatekaPRO, redateljica Chintis Lundgren i producent Draško Ivezić (Adriatic Animation) predstavit će projekt animirane serije u razvoju Manivald i Apsint Zečevi koji je podržao i HAVC. Uz to, producentica Animafesta Matea Milić sudjelovat će na panel-diskusiji pod nazivom ‘Rodna jednakost u animaciji: obrazovanje, produkcija i distribucija’ te na panelu CEE Animation mreže festivala.

Na platformi AnimatekaPRO Pitch, koja se održava 30. studenog, predstavit će se šest projekata iz zemalja bivše Jugoslavije od kojih jedan hrvatski. Riječ je o projektu Pandy Show redatelja Maide Srabović i Vedrana Štefana (TETRABOT studio) – priči o životinjama koje na neobičan način spašavaju svoje prirodno stanište – šumu.

Projekti će se natjecati za najbolji pitching, a dva člana tima pobjedničkog projekta, između ostalog, osvajaju i pozivnicu za CEE Animation Forum 2022. Popis svih odabranih projekata te više detalja o AnimatekaPRO Pitchu možete pronaći na ovoj poveznici.

Na izložbi VR animacije predstavit će se projekti Dislokacije redatelja Milivoja i Veljka Popovića te Aqualia Vladislava Kneževića, a braća Popović svoje će Dislokacije predstaviti i u sklopu industrijskog dijela festivala kroz studiju slučaja koja je na rasporedu 3. prosinca.

Dodajmo i kako je za vizualni identitet ovogodišnjeg izdanja festivala zaslužan autor stripova, ilustracija i grafika, Igor Hofbauer koji je i jedan od članova glavnog žirija. Organizirana je i njegova izložba stripa i grafike koja će se za vrijeme trajanja Animateke moći pogledati na dvije lokacije (Galerija Alkatraz, Metelkova; Kinodvor.Galerija.).

Animateka je festival usmjeren na najnoviju produkciju kratkometražnog animiranog filma istočne i srednje Europe, a osnovan je 2004. godine, kao logični nastavak mjesečnog programa animiranih filmova Slovenske kinoteke koje je kurirao Igor Prassel, programski direktor Animateke.

Više o festivalu, koji se održava na više lokacija uživo ali i online, možete pronaći na službenoj stranici. https://www.animateka.si/2021/ (HAVC)