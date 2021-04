Hrvatski filmovi na festivalu u Beogradu

U raznim sekcijama Beogradskog festivala dokumentarnog i kratkometražnog filma – Martovski festivala prikazat će se mnoštvo hrvatskih naslova, od kojih jedan ima svjetsku premijeru, a jedan međunarodnu. Festival se odvija u Domu omladine Beograda, od 19. do 25. travnja.

Martovski festival najstariji je beogradski filmski festival. U natjecateljskom programu 67. izdanja prikazuje se 54 filma, a za 68. izdanje odabran je 41 naslov. Uz to, gledatelji će imati prilike pogledati i mnoštvo radova iz cijeloga svijeta u revijalnom programu koji obuhvaća domaću, regijsku i svjetsku panoramu

Kako se Martovski festival 2020. godine nije održao zbog pandemije koronavirusa, ove godine organizatori su priredili dvostruko izdanje. U natjecateljskom programu 67. izdanja prikazuje se 54 filma, a za 68. izdanje odabran je 41 naslov. Uz to, gledatelji će imati prilike pogledati i mnoštvo radova iz cijeloga svijeta u revijalnom programu koji obuhvaća domaću, regijsku i svjetsku panoramu.

U međunarodnom natjecateljskom programu kratkog igranog filma 67. Martovskog festivala prikazuju se tri hrvatska naslova: Groblje slonova Filipa Mojzeša, Lieber Augustin Miroslava Terzića i manjinska koprodukcija Potop Kristijana Krajnčana (hrvatska koproducentica je Rea Rajčić, Eclectica). U nacionalnu selekciju kratkog igranog filma uvršten je film Posljednja slika o ocu Stefana Đorđevića, nastao u srpsko-hrvatsko-grčkoj koprodukciji (hrvatski koproducent je Danijel Pek, Antitalent).

Svjetsku premijeru na festivalu, i to u sklopu međunarodnog natjecateljskog programa 68. izdanja, imat će film Skretanje Jasne Nanut, Čejen Černić i Judite Gamulin. U ovom kratkom omnibusu, tri redateljice različitih generacija režiraju svaka svog ženskog lika, prikazujući različite perspektive automobilske nesreće koja, osim žrtvinog, nepovratno mijenja i njihove živote. Film je za Akademiju dramskih umjetnosti u Zagrebu producirala Ana Vidović.

U programu 68. izdanja prikazuje se i srednjometražni dokumentarni film Bugarski san Srđana Šarenca i to u natjecanju dokumentarnog filma preko 50 minuta.

Osim toga, hrvatska produkcija zastupljena je i u popratnom programu dvostrukog izdanja Martovski festivala. U sklopu regijske panorame dugometražni dokumentarni film Nun of Your Business Ivane Marinić Kragić imat će svoju međunarodnu premijeru. U istom programu prikazuju se i dugometražni filmovi Prvi do srca – Ivo Gregurević Branka Schmidta, Erik Danila Lole Ilića te Novi val – 40 godina poslije Nikole Kneževića i Olge Kepčije, te kratkometražni Zarobljeni u stroju Leona Rizmaula.

U regijskoj panorami prikazuje se i izbor animiranih radova nastalih pod okriljem Zagreb filma: Odrasti u malo drvo Noemi Ribić, Colonello Futurista Vladislava Kneževića, Iris Lucije Bužančić, Jež Bodljikavko Tihonija Brčića te Izvan sebe Stelle Hartman.

Predsjednik žirija je Želimir Žilnik, a jedan od članova je i hrvatski redatelj Igor Bezinović. Novost ovogodišnjeg Martovski festivala je da se ponovno dodjeljuje Grand Prix za najbolji film u svim kategorijama, a zadržane su pojedinačne nagrade za najbolji film u nacionalnim i međunarodnim natjecateljskim kategorijama.

Uz filmski program, na festivalu se odvijaju i stručni programi te tribine za profesionalce i studente, razgovori s gostima festivala, master classe i drugi popratni programi.

Martovski festival najstariji je beogradski filmski festival. Od svog prvog izdanja bio je najvažnija, a u nekim periodima i jedina platforma u okviru koje su domaći filmski autori mogli prezentirati publici i stranim kolegama svoje dokumentarne, eksperimentalne, animirane i kratkometražne igrane filmove. Više o festivalu, koji traje od 19. do 25. travnja, možete pronaći na službenoj stranici http://martovski.rs/sr/. (HAVC)