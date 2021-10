Hrvatski filmovi na festivalima u BiH, Srbiji i Sloveniji

Na Mostar Film Festivalu se prikazuje osam hrvatskih filmova, na festivalu Slobodna Zona u Beogradu pet , a šest se hrvatskih dugometražnih i kratkometražnih naslova prikazuje i na Ljubljanskom filmskom festivalu LIFFE.

Na ovogodišnjem 15. izdanju Mostar Film Festivala – festivala filmske glume http://moff.ba/, koji se održava od 28. listopada do 1. studenog, prikazuje se osam hrvatskih filmova. Od 4. do 9. studenog se u Beogradu, pak, održava filmski festival Slobodna Zona https://slobodnazona.rs/, u čijem se programu nalazi pet filmova te jedna epizoda serije Kolaži o laži. Šest se hrvatskih dugometražnih i kratkometražnih naslova prikazuje i na Ljubljanskom filmskom festivalu LIFFE https://www.liffe.si/index.php/sl/ koji se održava od 10. do 21. studenog.

U sklopu natjecateljskog programa Mostar Film Festivala – festivala filmske glume prikazuju se hrvatski filmovi Plavi cvijet Zrinka Ogreste, Po tamburi Stanislava Tomića, A bili smo vam dobri Branka Schmidta te manjinska koprodukcija Nebesa Srđana Dragojevića (hrvatska koproducentica je Darija Kulenović Gudan, Studio dim).

U dokumentarnom programu istog festivala nalazi se Demo Branka Schdmita te Berak, neispričana priča Branka Ištvančića i Spomenici hrvatskih kipara na tlu Srbije Stipe Ercegovića. U studentski program je, pak, uvršten diplomski film producenta Filipa Praha, Ravno do dna, čiju režiju potpisuje Matej Matijević.

Osim filmova koji će se prikazivati u autokinu i na Sveučilištu u Mostaru, festival donosi i brojne popratne događaje. Jedan od njih je i Masterclass radionica pod nazivom “Gluma pred kamerom” koja će se održati od 30. listopada do 1. studenoga u Hrvatskom narodnom kazalištu Mostar. Voditelj radionice je redatelj i glumac Dejan Aćimović, a gosti su glumica Ksenija Marinković i glumac Goran Grgić.

Na radionici će sudjelovati studenti Akademije scenskih umjetnosti Sarajevo i Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, dok će, zbog pandemije koronavirusa, u online formatu sudjelovati i studenti filmskih akademija iz Zagreba, Novog Sada i Cetinja. Ulaz je slobodan, a više o radionici pronađite ovdje.

Mostar film festival održava se od 28. listopada do 1. studenog.

Nekoliko dana kasnije, 4. studenog, počinje srpski filmski festival Slobodna zona, koji do 9. studenog donosi bogati program u kinodvorane diljem Beograda, Novog Sada i Niša. Opširnije https://havc.hr/infocentar/novosti/hrvatski-naslovi-na-festivalima-u-bih-srbiji-i-sloveniji…