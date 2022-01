Hrvatski filmovi i projekati na 33. Filmskom festivalu u Trstu

U sklopu festivala u Trstu prikazuje se sedam hrvatskih naslova, od kojih jedan u natjecateljskom programu ima svoju svjetsku premijeru. Uz to, u sklopu industrijske platforme When East Meets West, predstavlja se niz hrvatskih projekata

U sklopu 33. izdanja Filmskog festivala u Trstu https://www.triestefilmfestival.it/en/ prikazuje se sedam hrvatskih naslova, od kojih jedan u natjecateljskom programu ima svoju svjetsku premijeru. Uz to, u sklopu industrijske platforme When East Meets West, predstavlja se niz hrvatskih projekata. Festival se u hibridnom obliku održava od 21. do 30. siječnja.

U sklopu natjecanja dugometražnih filmova prikazuje se nagrađivana Murina Antonete Alamat Kusijanović, a u konkurenciji dugometražnih dokumentarnih radova sudjeluju filmovi Muzej revolucije Srđana Keče te Tvornice radnicima Srđana Kovačevića. Oba dokumentarca su se već predstavila u Trstu, i to u sklopu prošlogodišnjeg izdanja industrijskog programa (Last Stop Trieste).

U nenatjecateljskom programu dokumentarnih filmovima prikazuje se hrvatska manjinska koprodukcija Džungla redatelja Cristiana Natolija (hrvatska producentica je Anita Juka, 4Film). U kratkometražnoj konkurenciji svjetsku premijeru imat će redateljski prvijenac Lane Barić, Snjeguljica.

Osim Snjeguljice, u natjecateljskom programu kratkometražnog filma prikazuje se i Kazneni udarac Roka Bičeka, snimljen prema motivima iz romana “Črna mati zemla” Kristiana Novaka. Uz to, u posebnom programu posvećenom filmskim autoricama iz Gruzije, prikazuje se hrvatska manjinska koprodukcija Kuća drugih redateljice Rusudan Glurjidze iz 2016. godine.

Za vrijeme trajanja Filmskog festivala u Trstu, odvija se i industrijski program When East Meets West 2022. Program se u fizičkom i virtualnom obliku održava od 24. do 28. siječnja.

U sklopu koprodukcijskog foruma, koji je središnji događaj industrijskog programa, pred više od 600 filmskih profesionalaca predstavit će se 22 projekta iz 18 zemalja, a jedan od njih je i projekt debitantskog dugometražnog igranog filma redatelja Mate Ugrina, Sitni lopovi. Projekt se razvija pod okriljem njemačke produkcijske kuće Fünferfilm, s koproducentima iz Francuske (In The Cut) i Hrvatske (UO Kadromat). Hrvatski koproducenti su Mate Ugrin i Daria Blažević. Projekt će se snimati u Hrvatskoj i bit će na hrvatskom jeziku. Osim na WEMW-u, projekt je nedavno uvršten i u program usvaršavanja EAVE, na kojem će ga predstavljati njemačka producentica Julia Cöllen.

Osim toga, još će se jedan projekt manjinske hrvatske koprodukcije predstaviti na WEMW-u, i to u sklopu programa za projekte u razvoju, This Is It, namijenjenom dugometražnim igranim filmovima s talijanskim producentom ili koproducentom, koji ima “izražen vizualni i umjetnički pečat”. Riječ je o projektu Čovjek bez krivnje talijanskog redatelja i scenarista Ivana Gergoleta, čiji je hrvatski koproducent Boris T. Matić (Propeler Film). Devet selektiranih projekata predstavit će se međunarodnim agentima, festivalskim programerima i potencijalnim financijerima online i fizički.

Uz to, ove godine se održava i program Inspiration Lab koji će sudionicima ponuditi dublji uvid u sadržaj TV serija, produkciju animacija, strategiju utjecaja i dosega, neovisnu online distribuciju i tržišta zemalja u fokusu WEMW-a (Rusija, Velika Britanija, Irska, Kanada, SAD). Na radionici za producente koja tematizira VoD platforme sudjeluju Iva Jurlina (Zagreb Film Festival) i Tina Tišljar (Eclectica). (HAVC)