Hrvatski filmovi i filmaši na 75. Cannesu

Dva će dugometražna igrana filma u koprodukciji hrvatske kuće 4Film imati svjetsku premijeru u sklopu natjecateljskog programa Izvjestan pogled (Un Certain Regard) 75. izdanja Međunarodnog filmskog festivala u Cannesu https://www.festival-cannes.com/en/. Osim toga, hrvatski filmaši sudjeluju u raznim aktivnostima i na platformama namijenjenima industriji, a Hrvatski audiovizualni centar će i ove godine promovirati hrvatsku kinematografiju u sklopu Filmskog sajma (Marché du Film). Festival u Cannesu počinje u utorak, 17. svibnja, a odvija se do 28. svibnja 2022.

Svjetska premijera hrvatske manjinske koprodukcije, Dani suše turskog redatelja i scenarista Emina Alpera, zakazana je za 23. svibnja, u dvorani kazališta Claude Debussy, u sklopu natjecateljskog programa Izvjestan pogled (Un Certain Regard).

Dani suše nastaju u produkciji turske kuće Liman Film (producent je Nadir Öperli) te u koprodukciji Francuske (Laurent Lavole, Gloria Films Production), Njemačke (Michael Weber, Pola Pandora Filmproduktions), Nizozemske (Stienette Bosklopper, Circe Films), Grčke (Yorgos Tsourgiannis, Horsefly Films) i Hrvatske (Anita Juka, 4Film). Prodajni zastupnik filma je Match Factory.

Od hrvatske ekipe na filmu su, uz koproducenticu Anitu Juka te pridružene producentice Lauru Sinovčić i Paulinu Križić, radili i Goran Mećava kao steadycam operator, Krešimir Rodić kao tonski snimatelj i Daniel Žuvela kao mikroman.

Druga hrvatska manjinska koprodukcija, također hrvatske koproducentice Anite Juka (4Film), Vizija leptira ukrajinskog redatelja Maksyma Nakonechnyija, svjetsku premijeru, u sklopu istog programa, ima 25. svibnja, također u dvorani kazališta Debussy.

Osim koproducentice Anite Juka, na filmu su radili i mnogi drugi hrvatski filmaši. Uloge, između ostalog, nose Daria Lorenci Flatz i Edvin Liverić. Montažer filma je Ivor Ivezić, asistentica montaže Doris Dodig, a supervizor montaže Vladimir Gojun. Proces montaže odvijao se pod okriljem kuće 4Film u Zagrebu. Koordinatorica produkcije je Paulina Križić, a izvršna producentica Laura Sinovčić.

Film je nastao u produkciji ukrajinske kuće Tabor Production, u koprodukciji s hrvatskim 4Filmom, češkim MasterFilmom i švedskim Sisyfos Film Productionom. Oba filma podržao je Hrvatski audiovizualni centar.

Program Izvjestan pogled dio je službene selekcije Filmskog festivala u Cannesu, te se smatra drugim najvažnijim natjecateljskim programom festivala. Program je osnovan 1978. godine, a tradicionalno je posvećen naslovima s jedinstvenom pričom i estetikom, koji imaju potencijala ostaviti snažan dojam na gledatelje diljem svijeta.

Redateljica Judita Gamulin na canneskoj rezidenciji Cinéfondation u Parizu već nekoliko mjeseci razvija svoj debitantski dugometražni igrani film Ostavi vrata otvorena. Producentica filma je Rea Rajčić iz Eclectice. Polaznici rezidencije Cinéfondation imat će priliku svoje projekte pitchati pred industrijskim profesionalcima tijekom festivala u Cannesu, 18. svibnja, a tročlani će žiri odabrati najbolje pitcheve i nagraditi ih

Hrvatska producentica Rea Rajčić sudjeluje na novoj platformi New Producers’ Room koja se odvija u sklopu jednotjednog programa Short Film Corner / Rendez-vous Industry namijenjenog profesionalcima koji se bave kratkometražnim filmovima. Spomenuti program održava se “u srcu” Filmskog sajma (Marché du Film), a traje od 23. do 27. svibnja.

Cilj platforme New Producers’ Room je istaknuti nadolazeće mlade producentske talente te im ponuditi prostor u kojem mogu istraživati koprodukcijske mogućnosti te stvarati čvrste veze za budućnost. Osim Ree Rajčić, na platformi sudjeluje još devet producentica i producenata. Nakon niza sesija posvećenih produkciji i distribuciji, sudionici će se 25. svibnja okupiti na zajedničkoj prezentaciji i matchmaking sesiji. Jedan od partnera New Producers’ Rooma je i Hrvatski audiovizualni centar.

Hrvatski audiovizualni centar petnaestu godinu predstavlja hrvatsku kinematografiju na Filmskom sajmu (Marché du film). Predstavnici Centra će kroz publikacije, sastanke te digitalne platforme filmskim profesionalcima na sajmu (kupcima i festivalskim selektorima) ponuditi dovršene hrvatske filmove svih rodova i vrsta. Centar će također biti na raspolaganju, kao logistička i lobistička podrška, svim hrvatskim autorima i producentima koji će ove godine u Cannesu pregovarati o svojim tekućim i budućim poslovima.

U svrhu promocije aktualne hrvatske filmske produkcije izdana je promotivna publikacija New Croatian Features & Shorts 1/2022 s fokusom na nove hrvatske filmove, a također je u svrhu promocije kratkometražnog filma HAVC osigurao prostor za hrvatske naslove na Short Film Corneru – platformi za susrete, umrežavanje, razmjenu ideja i promociju među profesionalcima s kratkometražne filmske scene. Riječ je o filmovima: Kazneni udarac Roka Bičeka, Mjesta koja ćemo disati Davora Sanvincentija, Palikuća Davida Gaše, Pozdrav suncu Darka Masneca, Dok smo bili tu Sunčice Fradelić, Ne pogađa svaka Marka Dugonjića i Sama Borne Zidarića.

Osim toga, ravnatelj Hrvatskog audiovizualnog centra, Chris Marcich, će 20. svibnja moderirati panel-diskusiju koja se održava u izraelskom paviljonu Filmskog sajma. Naziv panela je Small Scale – Big Films, a bavit će time kako se različite filmske komisije i institucije bave aktualnim problemima te kako pomažu nacionalnim filmskim industrijama u ovim izazovnim vremenima. O toj će temi na panel-diskusiji razgovarati Aleksandra Božović (Filmski centar Crne Gore), Nataša Bučar (Slovenski filmski centar), Stavroula Geronimaki (Helenska filmska komisija), Melik Karapetyan (Nacionalni kino centar Armenije), Natalie Movshovych (Ukrajinski institut) i Diomides Nikita (Ministarstvo obrazovanja, kulture, sporta i mladih u Cipru).

Usto, hrvatski će glumac Luka Peroš, koji se svjetskoj publici predstavio u popularnoj španjolskoj Netflixovoj seriji Kuća od papira, sudjelovati na nizu industrijskih događaja, među kojima je i predavanje na temu međunarodnih glumačkih karijera (Navigating the Globe: How Actors are Building International Careers in the Digital Age). (HAVC)