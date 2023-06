Hrvatske klape iz cijeloga svijeta pustile glas na pozornici HNK

(Zagreb, 11.06.2023.) Nakon više od petnaest godina od posljednjih susreta klapa iz hrvatske dijaspore, ove nedjelje, zagrebačka je publika imala priliku uživati u ponajboljim izvedbama klapa Hrvata izvan RH, u sklopu glazbene manifestacije “Susret klapa Hrvata izvan Republike Hrvatske“.

Ovo događanje jedno je od važnijih iz programa Hrvatske matice iseljenika, a za treće po redu, koje se održalo u čarobnom ambijentu Hrvatskog narodnog kazališta, program je osmislio umjetnički direktor projekta, Joško Ćaleta, doajen klapskog pjevanja. Klape koje su sudjelovale na manifestaciji pristigle su iz raznih dijelova svijeta, a u matičnim zemljama svojim djelovanjem promiču identitet hrvatskog naroda.

Na samom početku posjetiteljima se obratio ravnatelj Hrvatske matice iseljenika Mijo Marić i istaknuo kako Hrvatska matica iseljenika već 70-tak godina okuplja hrvatske iseljenike iz cijeloga svijeta. „U proteklih 5 godina s našim iseljeništvom realizirali smo između 60-70 programskih sadržaja. Ove godine nas je okupilo klapsko pjevanje koje je izniklo iz tradicijske vokalne glazbe dalmatinskog i primorskog podneblja“, kazao je Marić i podsjetio da su klape nastale sredinom 19. stoljeća kao „muška svojina“, kojoj su se u prošlom stoljeću priključile žene i dale svoj obol i svu ljepotu. Istaknuo je da je ovu kulturnu baštinu prepoznao i UNESCO 2012. godine i uvrstio klape na popis nematerijalne svjetske baštine. Za kraj svima je zaželio da uživaju u izvedbama visokog standarda, a potom i u druženju svojih sa svojima.

„Na brojnim susretima diljem svijeta u hrvatskim zajednicama sve se češće čuje klapska pjesma, organiziraju se turneje klapa po našem iseljeništvu i to je poprimilo razmjere prilične popularnosti. Klapska pjesma je jedan od najprepoznatljivijih hrvatskih autohtonih glazbenih izričaja i jedan od najboljih i prekrasan način očuvanja kulturne baštine, način na koji možemo približiti mladima i učiniti privlačnom hrvatsku kulturu, ali možemo i zajedno slaviti svoj hrvatski identitet. Klapa ujedinjuje Hrvate u Hrvatskoj i u svijetu i večeras kao čelnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH i izaslanik Predsjednika Vlade RH mogu reći da će klapa uvijek imati potporu jer prepoznajemo ono što je važno, očuvanje hrvatske baštine i hrvatskog identiteta i svega onog potrebnog da generacije koje dolaze znaju kome pripadaju i da prepoznaju vrijednosti koje pripadaju Hrvatskom narodu“ rekao je ovom prigodom Zvonko Milas, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH.

Davor Ivo Stier, izaslanik Predsjednika Hrvatskog sabora i zastupnik Hrvatskog sabora naglasio je kako će Hrvatski sabor uvijek snažno podržavati što jače povezivanje iseljene i domovinske Hrvatske.

„Klapa oduvijek okuplja, pjesma okuplja ljude da bi mogli proslaviti one najljepše trenutke u životu, da bi se mogli bolje nositi s onim težim trenucima, pa tako i danas okuplja klape iz domovinske i iseljene Hrvatske, iz različitih država, s različitih kontinenata. Klapa okuplja ljude koji su tisuću kilometara daleko od Hrvatske i pripadaju drugoj, trećoj generaciji Hrvata, ali su zadržali ljubav prema domovini i to iskazuju pjesmom. Mislim da je to jedna posebna emocija jedan poseban oblik domoljublja“, kazao je Stier.

Glazbeni program je otvorila klapa „Dalmari“ iz Slovenije skladbama „Marin nam je doša“ i „More“. Klapa koja u svojem imenu sadrži igru riječi Dalmacija i Maribor od osnutka 2009. godine zdušno radi na promicanju hrvatske vokalne baštine u gradu svog nastanka, kao i u cijeloj Sloveniji. Uslijedio je nastup ženske klape „Biseri“ iz Mađarske koja djeluje kao najmlađa sekcija Undanske Hrvatske Udruge. Članice klape koje uz klapske pjevaju i gradišćansko hrvatske pjesme, ispraćene su velikim aplauzom publike.

Na scenu je potom stupila publici dobro poznata muška klapa „Zvizdan“ iz Posušja. Klapa koja je često viđen gost na domaćim festivalima klapske pjesme i ovaj je put oduševila posjetitelje otpjevavši skladbe „Loza u škripu“ i Pramaliće moje“.

Još su dvije jedinstvene klape uveličale ovaj a capella festival, ženska klapa „Filiae Croatiae“ iz Stuttgarta i klapa Hrvatske katoličke župe, “Croatia“ iz Münchena. Obje klape u svom repertoaru uz tradicionalni dalmatinski napjev njeguju i sakralni izričaj, a inače, Hrvatska katolička župa München u kojoj Klapa Croatia često nastupa, ujedno je i najstarija hrvatska inozemna župa. Ovih dana župa je proslavila svoj 75. rođendan, a mnogi se slažu da su današnje inozemne misije rođene upravo iz nje. Zagrebačka publika ovom prilikom imala je čast čuti sjajan izbor iz bogatog repertoara ovih klapa.

Poseban dojam na posjetitelje je ostavila klapa “Valovi” iz Buenos Airesa čije su članice kćeri i unuke Hrvata pristiglih u Argentinu. Njihov rad je 2018. nagradila i bivša predsjednica Kolinda Grabar – Kitarović „Poveljom Republike Hrvatske“. Posjetiteljima su otpjevale pjesme „U zemlju latinsku“ i „Otoče“.

Spektakularnu klapsku večer zaključile su domaće klape „Dišpet“ koja punih 25 godina potvrđuje da pripada samom vrhu ženske klapske scene te višestruko nagrađivana klapa „Stine“. Završnu izvedbu „Golubice bila“ izvele su sve klape zajedno, nakon čega im je ravnatelj Hrvatske matice iseljenika Mijo Marić uručio zahvalnice za sudjelovanje na susretu i prigodne poklone.

“Susret klapa Hrvata izvan Republike Hrvatske” održan pod pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske.