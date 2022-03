Hrvatska: umjetnost i zvuk u Halbturnu

Izložba u Infeldovom domu kulture pokazuje 50 djela važnih hrvatskih slikara, ali i osam tamburica. Izložba će biti dostupna posjetiteljima do 18. prosinca

U Infeldovom domu kulture u Halbturnu 5. ožujka je otvorena izložba „Hrvatska: umjetnost i zvuk“. Iz bogate kolekcije likovne umjetnosti Infeld, koja obuhvaća 14.000 slika, za su ovu izložbu izdvojili 50 djela važnih hrvatskih slikara.

Ovim zbirka Infeld podsjeća na 30. obljetnicu austrijskog priznanja samostalne države Hrvatske. Zdenka Infeld, udovica kolekcionara i poduzetnika Petra Infelda, rekla je da joj je velika čast predstaviti hrvatsko slikarstvo u Gradišću, zajedno sa glazbom iz zbirke Thomastik-Infeld Beč.

Izložba namjerava pokazati kako glazba i umjetnost spajaju svijet. Izložba prikazuje široki spektar djela hrvatskih umjetnika od početka 20. stoljeća do onih suvremenih, od klasike preko romantizma, moderne do danas. Svi oni imaju povijesnu važnost u Hrvatskoj, i zato su izložene i tamburice kao dio hrvatske kulture, kazala je Zdenka Infeld. Poduzeće Thomastik izrađuje i žice za tamburaške instrumente. :

Izložba u Infeldovom domu kulture u Halbturnu je otvorena od četvrtka do nedjelje od 13.00 do 18.00 sati navečer, i to do 18. prosinca.

U kolekciji Infeld nalazi se i bogata zbirka različitih žičanih instrumenata, pa tako i tamburica. Osam ih je izloženo na ovoj izložbi. Stručnjak za žičane instrumente je Gradišćanac, Heinz Kovacs iz Velikoga Petarštofa. (https://volksgruppen.orf.at/hrvati/)