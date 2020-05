Hrvatska gastronomija na australskome portalu Chef’s Pencil

Tijekom sedam tjedana poznati hrvatski chefovi prezentirat će najznačajnije hrvatske gastro regije, dok će u završnici promocije u srpnju biti predstavljena cjelokupna hrvatska gastro scena u sklopu najboljih gastronomskih destinacija Europe

Hrvatska turistička zajednica putem renomiranog australskog gastro portala Chef’s Pencil predstavlja hrvatsku gastronomiju, chefove i regionalne gastro specijalitete. Suradnja je započela predstavljanjem bogatstva i kvalitete hrvatske gastronomije.

Tijekom sljedećih sedam tjedana poznati hrvatski chefovi prezentirat će najznačajnije hrvatske gastro regije, dok će u završnici promocije u srpnju biti predstavljena cjelokupna hrvatska gastro scena u sklopu najboljih gastronomskih destinacija Europe.

„Nakon promocije hrvatske gastronomije u sklopu velike kampanje Svjetske turističke organizacije, hrvatska je gastronomija dobila još jednu sjajnu priliku predstaviti se brojnim pratiteljima popularnog australskog portala Chef’s Pencil. U vrijeme kada smo kao turistička destinacija brojnim Australcima i drugim dalekim tržištima teško dostupni, važno je i na ovakav način dodatno predstaviti našu zemlju svima onima koji ju vole i cijene ili ju tek žele upoznati, te im omogućiti jednim klikom putovanje u neku od naših regija i ponuditi mogućnost svima da u svojim domovima pokušaju pripremiti i isprobati neke od naših specijaliteta“, izjavio je direktor HTZ-a Kristjan Staničić, dodavši kako će u projektu sudjelovati priznati chefovi iz hrvatskih restorana s MICHELINOVOM zvjezdicom.

Web platforma Chef’s Pencil https://www.chefspencil.com/ nastala je prije jedanaest godina kao mjesto na kojem su profesionalni kuhari dijelili svoje omiljene recepte, a pokrenuo ju je chef Paul Hegeman iz Sydneyja. Sadržaj je namijenjen svim ljudima zainteresiranima za gastronomiju, od profesionalnih kuhara do amaterskih ljubitelja hrane i gurmana. Osim brojnih recepata, na stranici se mogu pronaći korisni savjeti za kuhanje, savjeti za posjet gastronomskim turističkim destinacijama, najnoviji izvještaji iz kulinarske industrije te profesionalni savjeti za sve ljude koji se žele baviti gastronomijom. U dosadašnjem dijelu 2020. godine, stranica je ostvarila preko milijun i 200 tisuća posjeta, a praćena je i na svim društvenim mrežama s obzirom da predstavlja pouzdan izvor informacija za prehrambenu industriju.

Chef's Pencil priče i recepte redovito objavljuju lifestyle časopisi diljem svijeta kao što su Toronto Sun, The Independent, Forbes, Vogue, The Guardian, The Kitchen, The Sidney Morning Herald, Pacific Business News, Vancouver Sun, Newsweek, Euronews, IOL, Eater i ostali.