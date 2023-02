Hrvata je u Paragvaju puno više

Sve do nedavno broj stanovnika Paragvaja hrvatskog podrijetla procjenjivao se na manje od 5000. Nedavno je pak Središnji državni ured za Hrvate izvan Hrvatske korigirao svoje brojke na čak 27.000, no i ovaj broj se čini vrlo opreznom procjenom.

To je rezultat istraživanja Paragvajske udruge Hrvata (Asociación Paraguaya de Croatas) i Instituta za migracije i narodnosti (IMIN) iz Zagreba iz prosinca 2022. Autor je studije predsjednik Paragvajske udruge Hrvata Hugo Estigarribia Villasanti (Soljančić), dok je obradu i analizu podataka obavio Diego Bernardo Meza.

To je istraživanje utvrdilo kako 27.599 stanovnika Paragvaja ima barem jedno od svoja dva prezimena (kako je to običaj u hispanskom svijetu) hrvatskog podrijetla. Uz to tu je i barem 13.903 osoba hrvatskog podrijetla koje nisu sačuvale svoje hrvatsko prezime. Prema rezultatima istraživanja u Paragvaju bi dakle živjelo 41. 502 osobe hrvatskog podrijetla (činili bi tako oko 0,5% stanovništva Paragvaja). Unutar ove skupine ženske osobe čine 46%, a muške 54%. Pri time je prosječna dob žena 40, a muškaraca 42 godine.

Cjelokupno istraživanje dostupno je na ovoj poveznici.

Izvor: Paragvajska udruga Hrvata, Institut za migracije i narodnosti

Slike: Paragvajska udruga Hrvata / Facebook

Teksr: HMI