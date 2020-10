Hektorovićevo Ribanje… u hrvatskim kinima

Film je nakon premijere na Puli glumcima Radi Šerbedžiji i Leonu Lučevu te skladatelju Igoru Paru donio Zlatne arene, a od četvrtka, 8. listopada moći ćemo ga napokon gledati i u kinima diljem Hrvatske

Nakon hollywoodskog blockbustera Noć u muzeju nastalog po njegovoj knjizi, stripovskih i animiranih ostvarenja i dugogodišnje uspješne ilustratorske karijere, Milan Trenc http://www.hfs.hr/autori_detail.aspx?sif=328, bacio se u jedan malo drugačiji projekt. Odlučio je prema renesansnom spjevu “Ribanje i ribarsko prigovaranje” Petra Hektorovića https://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=24829 snimiti cjelovečernji igrani film. On je nakon premijere na Puli glumcima Radi Šerbedžiji i Leonu Lučevu te skladatelju Igoru Paru donio i Zlatne arene, a od četvrtka, 8. listopada moći ćemo ga napokon gledati i u kinima diljem Hrvatske.

Kao što zna svaki učenik srednje škole, kaže Trenc, to “Ribanje” napisano je na takvom arhaičnom jeziku da ga je vrlo teško razumjeti, a još je i u stihovima, tako da ga ni on kao srednjoškolac nije pročitao. Za film je proučavao i samog Hektorovića i njegov život te u film ubacio i njegovu biografsku priču – koje u “Ribanju” nema… U biografskim podacima je našao da je Hektorović imao izvanbračnu kćer koja se rodila kada je on imao oko 19 godina. Zaključio je da se radilo o ženi koja nije bila pogodna da postane njegova supruga, a on se nikada nije ženio.

Film je zapravo jako vjeran originalu, pogotovo u dijelovima u kojima se opisuje ribarenje. Glumci u filmu govore autentičnim dijalektom – forskim. To je izvorna čakavica koja se održala na otocima. Scenarij je inicijalno bio napisan na književnom jeziku i onda je Trenc uz pomoć izvornog govornika Jurice Vodanovića prolazio kroz tekst i prevodio ga. Birao je glumce Dalmatince, a Radu Šerbedžiju uzeo je za Hektorovića? Tri glavna lika i dječak na brodu bili su ključni za film. Leon Lučev se u jednom trenu pojavio kao prirodni izbor. Vrlo rano u sve je ušao i Bojan Brajčić, talentirani mladi glumac i budući kazališni redatelj iz Splita. Treći, vrlo bitan glumac, je naturščik, Lorenzo Damjanić iz Vrboske na Hvaru. Vrlo važna uloga je i ta Hektorovićeva mladenačka ljubav Romina Tonković. (https://www.vecernji.hr/)

