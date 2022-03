Gavranova komedija premijerno u Beogradu

Premijera će se održati u KC Vlade Divljana, produkciju potpisuje PPOK – “Pozorišna produkcija opštine Krupanj”, a režiju Mirjana Karanović

Komedija Mire Gavrana ‘Sve o ženama’ premijerno će biti izvedena 15. ožujka, u Beogradu. Redateljica je Mirjana Karanović, dok u glavnim ulogama nastupaju popularne srpske glumice Nina Grahovac, Jovana Petronijević i Mariana Aranđelović.

Originalnu muziku su komponirale The Frajle. Premijera će se održati u Kulturnom centru Vlade Divljana https://web.facebook.com/CentarzakulturuVladaDivljan/?_rdc=1&_rdrs početkom u 20 sati, dok produkciju potpisuje PPOK – “Pozorišna produkcija opštine Krupanj”.

Riječ je o najizvođenijem Gavranovom teatarskom tekstu koji je do sada imao preko pedeset premijera diljem svijeta na četiri kontinenta od Buenos Airesa, Rio de Janeira i New Yorka, preko Pariza, Praga, Bratislave, Krakova, Bukurešta, Ljubljane, Zagreba, Sarajeva pa do indijskih gradova Mumbaia i Bangalorea.

U toj neobičnoj priči tri glumice interpretiraju svaka po pet uloga u pet priča koje se uzajamno isprepliću. (culturenet.hr)