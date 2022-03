Film Snjeguljica Lane Barić na festivalima u Njemačkoj i Bugarskoj

Snjeguljica je redateljski prvijenac scenaristice i glumice Lane Barić, a svoju je svjetsku premijeru imao početkom godine u natjecateljskom programu 33. izdanja Filmskog festivala u Trstu

Film ‘Snjeguljica’ redateljice i scenaristice Lane Barić uvršten je u selekciju Međunarodnog festivala kratkometražnog FilmFest Dresden koji se u tom njemačkom gradu održava od 5. do 10. travnja. Film će se prikazati i na Međunarodnom festivalu kratkometražnog filma In the Palace koji se u bugarskom Perniku odvija od 31. svibnja do 7. lipnja.

Kratkometražni igrani film Snjeguljica prikazat će se u sklopu Open Air programa 34. Međunarodnog festivala kratkometražnog FilmFest Dresden. Film je uvršten u tematski blok “Naš izbor, naš glas” (Our Choices, Our Voices), a prva projekcija na rasporedu je u četvrtak, 7. travnja.

Osim Snjeguljice, na festivalu u njemačkom Dresdenu prikazuju se još dva filma hrvatskih (ko)autora: eksperimentalni igrani Baka Brune Pogačnika Tremowa, Ivane Vukšić i Matthewa Goedeckea te eksperimentalni animirani Q1 Silvana Perožića.

Filmfest Dresden odvija se od 5. do 10. travnja, a njemačka će publika imati prilike pogledati oko 230 kratkometražnih naslova. Osim filmskog programa, koji je posvećen raznolikim i inspirativnim međunarodnim filmovima, festival posjetiteljima nudi i bogat popratni program koji uključuje masterclassove, radionice, panel diskusije i izložbe.

Nakon Dresdena, Snjeguljica “putuje” u Bugarsku, točnije u grad Pernik, gdje će se prikazati u sklopu natjecateljskog programa 19. Međunarodnog festivala kratkometražnog filma In the Palace. Festival se odvija od 31. svibnja do 7. lipnja, a pobjednički naslovi u kategorijama Najbolja animacija, Najbolji igrani film i Najbolji nacionalni film bit će kvalificirani za razmatranje za nominaciju za nagradu Oscar.

Snjeguljica je redateljski prvijenac scenaristice i glumice Lane Barić, a svoju je svjetsku premijeru imao početkom godine u natjecateljskom programu 33. izdanja Filmskog festivala u Trstu.

“Sretna sam da film nakon Trsta nastavlja svoj festivalski put. Konkurencija je velika, znam da selektori dobiju na tisuće prijava tako da mi znači kad film uđe na ovako jake festivale. Bit će ih još, ali ne mogu ih spominjati dok ne izađu službene objave. U svakom slučaju, jako me veseli,” rekla je Lana Barić.

Film govori o Željki koja mirno živi u svom izoliranom selu sve dok njenu svakodnevnu rutinu ne uzdrma neočekivani posjet koji će je vratiti u prošlost. Uloge u filmu ostvarili su Lana Barić, Nikša Butijer, Dražen Šivak, Marica Vidušić Vrdoljak, Neven Aljinović Tot, Mirej Đurović, Bruno Ott, Ema Ott i mnogi drugi.

Snjeguljica nastaje u produkciji Zagreb Filma, producent je Vinko Brešan, a izvršna producentica Julia Martinović. ( HAVC)